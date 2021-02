METAL HAMMER präsentiert: Visions Of Atlantis

Foto: Napalm Records. All rights reserved.

Visions Of Atlantis-Fans haben bereits jetzt Grund genug, das Ende des Jahres herbei zu sehen, auch wenn dieses eben erst begonnen hat. Denn die Pioniere des Symphonic Metal sind 2021 endlich wieder auf den Bühnen Europas zu sehen! Nachdem zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen der aktuellen, internationalen Lage und somit den Veranstaltungsverboten durch COVID-19 zum Opfer fielen, führen Visions Of Atlantis ihre traumhafte Reise durch ein einmaliges, zauberhaftes Klanguniversum fort und kündigen für Dezember fünf weitere Termine für den zweiten Teil ihre Europa-Headliner-Tour an.

Nach dem Chart-Erfolg ihrer ersten Live-Blu-Ray/DVD/CD, A SYMPHONIC JOURNEY TO REMEMBER, ein symphonischer Tagtraum, getragen durch die imposante, orchestrale Untermalung des Bohemian Symphony Orchestra Prague sowie dem mehr als einschlagenden, letzten Studioalbum WANDERERS (#17 UK, #30 US, #39 DE), ist das Quintett bereit, seine maritime Reise fortzuführen und die Anhänger einmal mehr in eine sagenhafte, klangliche Dimension zu entführen.

Begleitet von den Power Metal-Aufsteigern Victorius lichten Visions Of Atlantis den Anker für eine unvergessliche Live-Erfahrung, die einmal mehr Beweist, dass sie in der unbestrittenen Königsdisziplin ihres Genres angekommen sind.

Visions Of Atlantis + Ye Banished Privateers ($) + Ad Infinitum (§) + Dragony (*) + Victorius (#)

06.09. A-Graz, Orpheum (§)

10.09. Weinheim, Cafe Central (§)

12.09. München, Backstage Club (§)

16.09. Köln, Helios 37 (§)

18.09. Leipzig, Hellraiser (§)

19.09. Erfurt, From Hell (§)

24.09. Hamburg, Headcrash (§)

29.09. Dresden, Club Puschkin (§)

01.10. A-Wien, Szene (*)

10.12. Bad Friedrichshall, Lemmy’s (#)

11.12. CH-Wetzikon, Hall Of Fame(#)

12.12. Trier, Mergener Hof (#)

