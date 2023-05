METAL HAMMER präsentiert: Wind Rose

Die mächtigen Power Metal-Zwerge Wind Rose konnten mit ihrem 2022er-Album WARFRONT viele neue Fans und Mitstreiter gewinnen. Nicht zuletzt hatte der WINTERSAGA-Hit ‘Diggy Diggy Hole’ mit inzwischen über 40 Millionen Views auf YouTube einen großen Anteil am Aufstieg der italienischen Band. Nun geht es im September auf Tour mit All For Metal und Seven Kingdoms. „Selbst Hörer­schaft, die dem Power Metal nicht beson­ders zugetan ist, kann an WARFRONT durchaus Freude haben.“ (Heidi Skrobanski, METAL HAMMER)

Unter dem Banner All For Metal verbinden sich die Metal-Enthusiasten Tim „Tetzel“ Schmidt (als Sänger der Band Asenblut sowie als Kraftsportler und Fitness-Influencer bekannt) und Antonio Calanna (Sänger der Hard Rock-Band DeVicious). Beide eint die Liebe zu klassischen Heavy Metal-Klängen und die gemeinsame Vision, diese auch einer neuen Generation von Musikfans nahezubringen. Mit kompakt-eingängigen Songs entfesseln ALL FOR METAL hymnenhaften, geradlinigen Metal.

„An alle Metal-Krieger Europas! Macht euch bereit für eine unvergessliche musikalische Erfahrung: Wind Rose, die Zwergenmeister des Heavy Metal, werden ihre erste Europa-Headlinertournee starten! Wir werden euch eine ganz neue Setlist mitbringen. Freut euch also auch ein neues Erlebnis aus Zwergenhymnen und zum Leben erweckten Schlachten. Mit dabei auf dieser epischen Reise sind die unglaublichen All For Metal aus Deutschland sowie die hochtalentierten Seven Kingdoms aus den USA, die nach langen zehn Jahren endlich wieder nach Europa kommen. Sichert euch einen Platz auf dieser ruhmreichen Metal-Reise.“ Wind Rose

Wind Rose + All For Metal + Seven Kingdoms – „European Warfront“ Tour 2023

20.09. München, Backstage

21.09. A-Wien, Szene

26.09. Frankfurt, Batschkapp

27.09. Berlin, ORWO Haus

28.09. Hamburg, Markthalle

29.09. Geiselwind, MusicHall

30.09. Leipzig, Hellraiser

01.10. Bochum, Zeche

02.10. Stuttgart, Wizemann

03.10. CH-Zürich, Dynamo

