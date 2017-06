METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #066: Ausnahmezustand bei Rock am Ring

Ja, ist denn heut’ schon Weihnachten Freitag? Ausnahmezustand auch bei METAL HAMMER WEEKLY WARFARE, denn ausnahmsweise gibt es die aktuelle Folge an einem Montag. Krass!

Das sind die Themen der aktuellen Folge

Terrorverdacht bei Rock am Ring: Das Festival musste am Freitag unterbrochen werden, konnte aber zum Glück am Samstag fortgesetzt werden. Der Auftritt von Rammstein fiel durch den Terror-Alarm aber leider aus. Trauriger Nachruf: Daniel van Drongelen ist leider überraschend im Alter von 47 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden!

Puh, das ist bisher starker Tobak, doch wir haben auch noch erfreuliche Themen für euch:

Neue Musik wird es bald von Nine Inch Nails geben, die nächste EP steht laut Trent Reznor schon in den Startlöchern. Und Neues gibt es auch von Ghost: Papa Emeritus III hat seinen Segen gegeben und die Band darf jetzt offiziell als Solo-Projekt betitelt werden.

Und jetzt: Film ab und einen guten Wochenstart!

Album der Woche: SCHAMMASCH – The Maldoror Chants: Hermaphrodite

SCHAMMASCH – The Maldoror Chants: Hermaphrodite Song der Woche: PHANTOM WINTER -Bombing The Witches

