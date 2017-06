METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #067: Verhaftet wegen sexy!

Nachdem es die letzte Folge METAL HAMMER WEEKLY WARFARE an einem Montag gab, sind wir jetzt wieder zurück auf unserem regulären Sendeplatz. Endlich herrscht wieder Ordnung, Sauberkeit und Disziplin, so wie sich das gehört! Die meisten Kollegen von Team METAL HAMMER sind zwar auf dem With Full Force, aber wir haben uns für euch natürlich trotzdem mächtig ins Zeug gelebt, damit ihr nicht auf euren geliebten Metal-Wochenrückblick verzichten müsst.

Diese Themen haben wir diesmal für euch:

Als Rockstar hat man es nicht leicht, denn überall lauern Verlockungen. Egal ob Drogen, Alkohol oder Sex – wer da nicht willensstark ist, wird zum Opfer der Versuchungen. Ozzy Osbourne kann ein oder mehrere Lieder davon singen. Um sich endgültig von seiner Sexsucht zu kurieren, hat sich der Prinz der Finsternis nun in Therapie begeben. Schluss mit Stangenfieber!

Behemoth-Sänger Nergal hat sich zu den aktuellen Terrorwarnungen und -anschlägen der vergangenen Tagen, Wochen und Monaten geäußert und fordert effektive Maßnahmen.

Cradle Of Filth werden uns schon bald mit einem neuen Album beglücken. Am 22. September 2017 soll es erscheinen.

Comedy statt Grunzen: Chris Barnes von Six Feet Under leiht einer Cartoon-Figur seine Stimme und wird Synchronsprecher.

Außerdem für euch: Wir werfen einen Blick in die Juli-Ausgabe des METAL HAMMER und im Interview der Woche plaudert Corey Taylor über seine Kindheit, Liebe und Musik. Und natürlich dürfen auch die Kommentare der Woche nicht fehlen.

In diesem Sinne: Party on, Wayne!

Album der Woche: DYING FETUS – Wrong One To Fuck With

DYING FETUS – Wrong One To Fuck With Song der Woche: DWOOM – Empty Temples

