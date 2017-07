METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #069: Dave, die alte Drecksau

Deppen-Alarm, erotische Nummern und Körperflüssigkeiten. METAL HAMMER WEEKLY WARFARE steht mal wieder ganz im Zeichen großer Gegensätze und bietet euch wie immer ein breites Spektrum an Themen. Also: Handstand üben und dann gepflegt die neueste Folge reinziehen. Auf die 69!

Dave Mustaine von Megadeth hat viele Spitznamen, darunter Dangerous Dave Mustaine. Seit heute gesellt sich aber mindestens ein neuer Name dazu: Deppendave Mustaine! Warum? Weil er Megadeth den Grammy nicht gönnt und stattdessen nicht nur höchstpersönlich in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen werden will. Nein, er will auch noch seinen eigenen Grammy haben. Da ist wohl jemanden der Ruhm zu Kopf gestiegen, wenn ihr uns fragt.

Keinen Ruhm, dafür aber Risiken gibt es bei Enslaved: Das nächste Album der norwegischen Progressive-Black-Avantgardisten wird nämlich ein risikoreicher Neustart und dürfte für manche Überraschungen sorgen. Überraschungen dürfte es auch aus dem Hause Suicidal Tendencies geben. Die für den Herbst geplante EP wird nämlich laut Aussagen von Mike Muir vielen Leuten ans Bein pissen.

Keine Pisse, dafür aber neue Musik ist außerdem von Shining geplant. Das ebenfalls im Herbst erscheinende Werk wird auf den klangvollen Namen X – VARG UTAN FLOCK hören und soll ein akustischer Alptraum werden.

Außerdem haben wir für euch noch: Das Video der Woche, versteckte satanische Botschaften, Outtakes und die volle Ladung Kalle Faust.

In diesem Sinne: Ab in die Rinne!

Album der Woche: LIFELESS – The Occult Mastery

LIFELESS – The Occult Mastery Song der Woche: ZEIT – Rand

