METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #076: Das große Interview-Special

Wir müssen mal reden… Und zwar mit Aura Noir. Beziehungsweise mit Sänger, Gitarrist und Bassist Aggressor, um genauer zu sein. Oder aber mit Carl-Michael Eide, um gaaaanz genau zu sein.

Kalle hat mit dem vielfältigen Musiker aus Norwegen, der sogar schon mal für Dimmu Borgir am Schlagzeug saß, über viele verschiedene Themen gesprochen und ihm regelrecht Löcher in den Bauch gefragt. Wenn ihr also schon immer mal wissen wolltet, was Aggressor zum Frühstück isst, ob er Hunde oder Katzen besser findet, ob er seine Sonnenbrille auch beim Schlafen trägt oder was er für die Pflege seines langen Haupthaars verwendet, dann solltet ihr dieses Interview auf jeden Fall anschauen. Denn diese und weitere Fragen werden hier beantwortet. Vielleicht aber auch nicht und wir haben uns die Fragen nur ausgedacht. So oder so, schaut das Interview an, denn nur dann findet ihr die Wahrheit heraus!

In diesem Sinne: The truth is out there!

