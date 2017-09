METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #078: Geile Kritik

Wir haben Bock, ihr habt Bock, alle haben Bock! Bock auf eine neue Folge METAL HAMMER WEEKLY WARFARE an diesem wundervollen Freitag. Die METAL HAMMER AWARDS der vergangenen Woche sitzen uns zwar immer noch in den Knochen und manch einer ist sogar immer noch verkatert, aber trotzdem haben wir uns für euch wieder in Schale geschmissen, um euch mit einer neuen Folge METAL HAMMER WEEKLY WARFARE zu beglücken.

Vorab aber noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Solltet ihr die fulminanten, famosen und feierlichen METAL HAMMER AWARDS verpasst haben, verzweifelt nicht! Wir hatten nämlich eine Live-Crew vor Ort, die für euch alles aufgenommen hat. Das knapp vier Stunden lange Video gibt es in voller Pracht bei YouTube. Der Freitagabend ist gerettet!

Jetzt aber zurück zu METAL HAMMER WEEKLY WARFARE: Wir waren wieder redefreudig und haben uns in der aktuellen Folge mit Atomwinter unterhalten. Mit den Jungs aus Göttingen sprechen wir unter anderem über Kritik und warum diese so wichtig ist. Manch einer ist ja gleich eingeschnappt, wenn es mal nicht nur lobende Worte gibt, sondern es auch mal (objektive) Kritik hagelt. Nicht so aber Atomwinter, denn die freuen sich darüber. Aber schaut es euch am besten selbst an.

In diesem Sinne: Zwo, eins, Risiko!

METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #078

Einmal die Woche bekommt ihr mit METAL HAMMER WEEKLY WARFARE die maximale Packung Metal serviert: News, Interviews, Konzerte, Musik und Trivia. Hier erfahrt ihr, was in der Szene derzeit wirklich wichtig ist, welche Platten ihr hören solltet und welche News die Metal-Welt bewegen. Präsentiert natürlich im ganz eigenen METAL HAMMER-Stil. Immerhin bekommt ihr hier unser Motto als Video: Maximum Metal!