METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #079: Ein junger Kirk Hammett

Unser Interview-Special geht in die nächste Runde! Wir haben uns mal wieder redefreudige Interviewpartner geschnappt und sie vor die Kamera gezerrt. Spannt also eure Lauscher auf, macht es euch bequem und lasst euch diese fulminante Folge METAL HAMMER WEEKLY WARFARE nicht entgehen! Dieses Mal stand uns Possessed-Sänger Jeff Becerra Rede und Antwort.

Und für alle, die den Keller vermissen und sich fragen, wann mal wieder die nächste Folge so richtig und in voller Länge „unter Tage“ stattfindet: Wir vermissen den Keller auch, wollen euch aber auch die interessanten Interviews nicht vorenthalten. Und vielleicht wird der Keller gerade grundsaniert, vielleicht haben aber auch die Kellerratten die Herrschaft an sich gerissen und lassen uns nicht mehr rein. Gerüchten zufolge sollen bereits Verhandlungen mit dem Anführer der Rattenbande laufen, damit wir gegen einen kleinen Obolus in Form von Käse oder Essensresten wieder den Keller betreten dürfen. Vielleicht planen wir aber auch für die nächste runde Folge (Folge 80!) ein großes Special und treffen dafür Vorkehrungen der besonderen Art… Nix Genaues weiß man!

In diesem Sinne: Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen!

METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #079

Einmal die Woche bekommt ihr mit METAL HAMMER WEEKLY WARFARE die maximale Packung Metal serviert: News, Interviews, Konzerte, Musik und Trivia. Hier erfahrt ihr, was in der Szene derzeit wirklich wichtig ist, welche Platten ihr hören solltet und welche News die Metal-Welt bewegen. Präsentiert natürlich im ganz eigenen METAL HAMMER-Stil. Immerhin bekommt ihr hier unser Motto als Video: Maximum Metal!