Metal im TV: Powerwolf + Warkings beim WDR

Warkings, Devin Townsend, In Flames, Imperium Dekadenz und einige mehr melden sich diese Woche mit neuen Videos zurück.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick! LEE AARON veröffentlicht das offizielle Video zu ‘Trouble Maker’. Der Song ist die zweite Single aus dem kommenden Studioalbum ELEVATE, welches am 25.11. bei Metalville Records (RTD) erscheinen wird. Die griechischen Progressive Black-Metaller Aenaon präsantieren mit ‘Trauma Cultura’ den nächsten Clip aus ihrem aktuellen Album MNEMOSYNE. Passend zur Anreise per Flugzeug zu ihrer Wintertournee im Dezember in Großbritannien veröffentlichen The Dead Daisies heute ihre neue Single ‘Born To Fly’. Der 20. Januar soll der Tag sein, an dem INTO SORROW EVERMORE von Imperium Dekadenz…