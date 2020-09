Gewohnt im Nachtprogramm versteckt zeigt WDR Fernsehen in seiner wöchentlichen Rockpalast-Runde Konzerte diverser Metal- und Rock-Bands.

Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht schlafen kann oder will, für den hat WDR Fernsehen ab 1 Uhr mehrere Bands in petto. Dabei handelt es sich allesamt um Konzerte vom Freak Valley Festival. Das Open Air für Stoner Rock, Psychedelic Rock und Blues Rock fand vom 20. bis 22. Juni 2019 bereits zum achten Mal in Netphen Deuz im Siegerland statt. Die Geschichte des kleinen, aber feinen Festivals ist eine Erfolgsstory: Wurden im Premierenjahr 2012 noch 999 Tickets verkauft (mehr genehmigte das Ordnungsamt der Stadt seinerzeit nicht), so konnten diesmal 2500 Karten an die weltumspannende Stoner-Familie gebracht…