Metal in Dänemark: Unterschätztes Königreich

Als im Juni 2023 die Ausstellung „Der harte Norden – Heavy Metal in den Nordischen Ländern“ im Berliner Event-Zentrum der Botschaften von Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen und Island eröffnet wird, fällt folgender Satz: „Dänemark hat im Vergleich zu den anderen vier Ländern die am wenigsten auffälligste Szene.“ Dies scheint bei der Betrachtung von Metal aus dem hohen Norden allgemeiner Konsens zu sein, nicht zuletzt im Vergleich mit Prestige-trächtigen Schlagworten wie „Norwegischer Black Metal“, „Göteborger Melodic Death Metal“ oder „Finnische/Nordische Melancholie“.

Wegbereiter und Idole

Will man mehr über die Ursprünge von Metal in Dänemark erfahren, lohnt sich der Besuch bei einem Szene-Urgestein: dem ehemaligen Mercyful Fate-Gitarristen Michael Denner, der seit 1986 den Beat-Bop Record Store in Kopenhagen betreibt (erst am Stadtrand, heute in der Innenstadt). „Zuerst kamen die Leute nur zum Biertrinken vorbei“, lacht er. „Dann kniete ich mich ernsthaft rein und widmete mich dem Verkauf. In den Neunzigern kaufte man CDs – Vinyl war out. Ich lud Leute ein, ihre Platten gegen CDs zu tauschen. Viele taten das und fragten mich, was ich mit dem alten Müll vorhätte. Ich sagte: Wartet ab, eines Tages …

„Überall ploppten neue Bands auf.“

„Unsere Szene spielte damals vor allem dänische Pop-Songs. Wir hatten einen Plattenvertrag bei CBS, doch es lief nicht wie erwartet. Sie forderten uns auf, poppigere Musik mit dänischen Texten zu machen. Gerade war King Diamond als neuer Sänger eingestiegen – wir wollten keine Kompromisse eingehen und unsere Vision niemals aus kommerziellen Gründen ändern.“

„Im dänischen Radio lief Mist.“

Trotz der Eigen­leistungen ging Denner zufolge oft ein neidischer Blick ins Nachbarland, das stets einen Schritt voraus schien („wie beim Fußball“): „Im dänischen Radio lief Mist; man musste auf schwedische Sender umschalten, um gutes Zeug zu hören. Dort bekamen Bands kostenlose Proberäume gestellt, bei uns musste man selbst als junge Band dafür bezahlen. Sie hatten auch Events, wo sich Amateure auf Bühnen stellen und vor vielen Leuten spielen konnten. Hier gab es das nicht.“ Daheim bewunderte der Gitarrist Kollegen wie Pretty Maids – mit Ken Hammer, „a fellow dinosaur“, ist er bis heute eng befreundet.

Metallica zu Gast bei Freunden

Selbst den ganz Großen: „Ich kannte Lars Ulrich, bevor er mit dem Schlagzeugspielen anfing; ich verkaufte ihm Platten, als er 16 Jahre alt war“, feixt er. „Unsere Freundschaft hatte Bestand. Vor den Aufnahmen von RIDE THE LIGHTNING und MASTER OF PUPPETS borgten sie meinen Proberaum. Als all die legendären Songs im Kasten waren, gingen wir zusammen Bier trinken. Auf den Fotos hier im Laden sieht man, dass sie auch mal zu Besuch vorbeikommen.“

