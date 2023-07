So war’s bei Metallica in Hamburg und so wird’s bei Iron Maiden! Außerdem u.a.: Das Download Festival muss kurzfristig abgesagt werden – und jetzt? Im Interview: Andy Piller (70.000 Tons Of Metal).

Back In Black – das Metal-Update Kaum eine Ausgabe des METAL HAMMER Podcast ohne Festival-Absage. Diesmal trifft es eines der ganz großen (oder groß gewollten): Woran ist das Download Germany Festival gescheitert? Vielleicht auch daran, dass Metallica lieber solo aufgetreten sind. Wir waren da, berichten vom Konzert, und freuen uns schon jetzt auf kommende Shows von u.a. Iron Maiden, Ghost und Testament. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Avenged Sevenfold LIFE IS BUT A DREAM… Dieth TO HELL AND BACK Legion Of The Damned THE POISON CHALICE Scar…