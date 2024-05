METAL HAMMER Jubiläums-Podcast #05

40 JAHRE METAL HAMMER: DER JUBILÄUMS-PODCAST – EPISODE 5

METAL HAMMER wird 40 und begeht das härteste Jubiläum 2024 mit Specials, Rückblicken, Podcasts und exklusiven Heftbeilagen. Dabei feiern wir nicht nur uns selbst, sondern die ganze Welt des Heavy Metal von 1984 bis heute: Von Judas Priest bis Volbeat, von Iron Maiden bis Slipknot, von Black Sabbath bis Parkway Drive — 40 Jahre Maximum Metal! Feiert mit unter www.metal-hammer.de/40jahre und im gedruckten Magazin.

Anlässlich des 40. METAL HAMMER-Jubiläums haben sich die Volontäre Simon Ludwig und Tom Lubowski zusammengesetzt und Hefte aus der Vergangenheit durchgeblättert. Im Jubiläums-Podcast sprechen die beiden über die Inhalte ausgewählter Ausgaben und Kuriositäten aus vier Jahrzehnten Magazingeschichte.

🎸 Metal meets Hip-Hop

Nach erfolgreicher Kooperation gehen Anthrax und Public Enemy auf gemeinsame Tour. Entgegen einigen Befürchtungen verlief die Reise der beiden Größen ohne größere Zwischenfälle.

🎸 Europe und Pink Cream 69

Auch Europe und Pink Cream 69 befinden sich auf Konzertreise. Was damals noch niemand ahnt: Für beide Bands folgen heftige Einschnitte in ihre Karrieren.

🎸 Nirvana im Höhenflug

Nirvana schwingen sich unaufhaltsam zu den Grunge-Königen auf. Bassist Krist Novoselic plaudert über den steigenden Erfolg – und tritt versehentlich auf seine Katze.

🎸 Ozzy Osbourne nüchtern

Der Prince Of Darkness bestreitet mit NO MORE TEARS seine erste Tournee ohne Alkohol. In kleineren Hallen als gewohnt erfreut sich Ozzy am Tatendrang junger Konzertbesucher.

🎸 Pantera

Pantera werden mit VULGAR DISPLAY OF POWER noch eine ganze Ecke härter. Frontmann Phil Anselmo teilt unterdessen fleißig gegen Musikerkollegen aus.

📀 Reviews

u.a. Pantera VULGAR DISPLAY OF POWER, Anvil WORTH THE WEIGHT

🎙️ Das METAL HAMMER Podcast-Interview

METAL HAMMER-Autor Matthias Weckmann spricht mit Peter Burtz unter anderem über seine Zeit als Chefredakteur und als Sänger der Band Steeler.

