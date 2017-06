Metal Kitchen: Krachkochen de luxe mit Linzey Rae

Foto: Screenshot via YouTube. All rights reserved.

Was Anfang 2016 als Spendenaktion für The Ghost Inside begonnen hat, ist längst zur etablierten Serie geworden: Die entzückende Linzey Rae von The Anchor covert Metal- und Deathcore-Songs und betextet sie neu – mit Kochanleitungen. Dazu gibt es natürlich Videos, welche den Kochvorgang veranschaulichen. Und Katzen. Und Hunde.



Seht hier die aktuellste Folge – Ratatouille mit ‘The Other Half Of Me’ von Born Of Osiris:

Bisher nahm sich Linzey Songs von Lamb Of God, Attack! Attack!, Miss May I, Atreyu, For Today und bereits erwähnte The Ghost Inside vor. Auf ihrem prall gefüllten YouTube-Channel kann man sich von den humoristischen Entertainer-Qualitäten der kleinen Growlerin bestens unterhalten lassen!