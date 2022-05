Die schockierende und unerwartete Nachricht über den frühen Tod von The Black Dahlia Murder-Frontmann Trevor Strnad sprengt aktuell das Internet und lässt eine überwältigende Welle von Mitgefühl und Trauer fluten. Zahlreiche Fans, Freunde, Familienangehörige und Kolleginnen und Kollegen aus der Musikbranche bekunden via Social Media ihr Entsetzen hinsichtlich des tragischen Ereignisses.

Mitglieder von Testament, Suicide Silence, Exodus, Hatebreed, Amon Amarth und Queensrÿche gehören unter anderem zu den Musikern, die ihre Trauer öffentlich machen.

RIP Trevor Strnad, you’ll be missed dearly, my deepest condolences to TDBM, his family, friends & fans. Thanks for all the laughs, the stories, the music, & so much more. ❤️❤️❤️ — Jamey Jasta (@jameyjasta) May 11, 2022

Totally shocking news. Truly great guy/artist. Testament was supposed to tour with the band (derailed by Covid) and it was a blast to work with him in @metalallegiance. Huge loss.

RiP @TrevorTBDM https://t.co/PTBESRWWNv — Alex Skolnick 🇺🇦 (@AlexSkolnick) May 11, 2022

Trevor was nothing but a lover and an amazing, talented human. We will miss him. Our hearts go out to the band, his family and all his fans around the world.⁣

⁣

National Suicide Prevention Lifeline⁣

800-273-8255 pic.twitter.com/g9IQCXhQOV — Suicide Silence (@suicidesilence) May 11, 2022

Lärmende Stille

Nachdem The Black Dahlia Murder die schreckliche Neuigkeit online geteilt hatten, äußerte sich Gitarrist Brandon Ellis in einem separaten Post noch einmal zum Thema: „Ich kann das nicht einmal ansatzweise verarbeiten… Ich bin total geschockt und ungläubig. Es war mir eine große Ehre, die letzten sechseinhalb Jahre in einer Band mit dieser absoluten Ikone und Legende zu verbringen. Einem Bruder. Einem besten Freund. Einer der lustigsten und unterhaltsamsten Menschen, die je auf der Welt waren. Das Leben der Party (…). Ein lyrisches Superhirn. Ein Verfechter der gesamten Kultur der Heavy Music. Auch mein größter Unterstützer.

Dieser Mann hat mein Leben verändert und glaubte mehr an mich als ich selbst. Ich kann nicht glauben, dass es keine Lacher mehr geben wird, keine gemeinsam geschriebenen Songs und keine gemeinsamen Auftritte. Ich hoffe, er wusste, wie sehr er auf der ganzen Welt geliebt wurde.“

Deepest condolences to the band and his family. May his memory be a blessing #trevorstrnad — David Draiman (@davidmdraiman) May 11, 2022

Depressionen, Alkoholabhängigkeit und Tod der Mutter

Empfehlung der Redaktion The Black Dahlia Murder: Trevor Strnad ist tot Death Metal Trevor Strnad, der Sänger von The Black Dahlia Murder, weilt erschreckenderweise nicht mehr unter uns. Mit 41 Jahren starb er viel zu jung. Im November 2021 teilte Strnad über die Sozialen Medien mit, dass es ihm unglaublich schwergefallen ist, den Tod seiner Mutter zu verarbeiten, die ein paar Wochen zuvor „sehr abrupt“ gestorben war. „Selbst mit 40 Jahren ist es immer noch hart“, schrieb er. „Wir standen uns sehr nahe. Ich fühle mich wie ein verlorenes kleines Kind. Respekt an die vielen von euch da draußen, die sich damit auseinandergesetzt haben und es ausgehalten haben.“

Wenige Monate zuvor, während eines Interviews mit Metal Injection im April 2021, sprach Strnad über seinen Kampf gegen die Depressionen und die Alkoholabhängigkeit, die ihm jegliche Lebenslust rauben sollte. Damals erzählte Strnad von seinem dringlichen Wunsch, wieder dieselbe Begeisterung zu empfinden, die er spürte, als er The Black Dahlia Murder im Jahr 2000 ins Leben gerufen hatte.

Shocked and saddened to hear of Trevor Strands passing.

RIP 🤘@bdmmetal — Johan Hegg 🇺🇦 (@AmonJohan) May 11, 2022

This is absolutely devastating. Our deepest thoughts are with Brian, Alan, Brandon and Max. Ciao Trevor. pic.twitter.com/HyV5L7JyMh — Fleshgod Apocalypse (@FApocalypse) May 11, 2022

Our hearts go out to Trevor Strnad’s family and loved ones. He lit up stages and grimy green rooms alike. We were once privileged to see him do so nightly, many years ago during a special time in our young lives. Rest easy old friend. 🖤 — Throwdown (@Throwdown) May 11, 2022

Strnads Wunsch nach Veränderung

„Es ist so weit gekommen, dass ich zehn Drinks am Tag konsumiere, bloß um auf die Bühne gehen zu können. Und seit zwei Wochen habe ich jeden einzelnen Tag einen Kater. Ich versuche, diesen Kater mit noch mehr Alkohol zu bekämpfen, bis zum Ende der Tournee. Und dann habe ich meinen Konsum verdoppelt, nur um über die Runden zu kommen. Und das macht keinen Spaß – es ist ekelhaft.“

Empfehlung der Redaktion Metal Church: Mike Howe unerwartet verstorben Heavy Metal Laut den neuesten Angaben der US-amerikanischen Behörden hat Metal Church-Frontmann Mike Howe seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Strnad fuhr fort, dass sein 40. Geburtstag einen Wendepunkt für sein Leben markieren sollte. Er erzählte: „Ich wollte, dass meine Vierziger fantastisch werden. Ich möchte vorzeigbar aussehen. Ich möchte ein besserer Frontmann sein. Körperlich möchte ich fitter sein. Ich möchte schreiend in die 40 gehen. Ich will nicht, dass mich jemand belächelt. (…) Und ich will in Würde in das Leben eines älteren Metalheads übergehen. Glücklicherweise kann man im Metal ein älterer Metalhead sein. (…). Ich kann mir vorstellen, dass diese Band noch 20 Jahre weitermacht. Aber um körperlich in der Lage zu sein, es auf diesem Niveau zu tun und nicht auszusteigen, muss man sich auf die Gesundheit und Langlebigkeit und auch auf die Vernunft konzentrieren.“

Rest in power, Trevor Strnad.

We love you so much, Trevor. Thank you for your passion, your generosity, your humor, your immense talent and your indomitable spirit. pic.twitter.com/iwPq3qkJxf — UNDEATH (@undeathNY) May 11, 2022

RIP Trevor Strnad @TrevorTBDM – I’m just stunned by this. What a tremendous loss. Sending my love & condolences to everyone. 💔 https://t.co/ns6joaqAhI — Monte Pittman (@montepittman) May 11, 2022

