Metal Church: Mike Howe unerwartet verstorben

Die Metal-Gemeinde hat einen weiteren schmerzhaften Verlust zu beklagen. So haben die Mannen von Metal Church mitgeteilt, dass ihr Sänger Mike Howe aus heiterem Himmel verstorben ist. Zur Todesursache hat die Band keine Angaben gemacht. Howe hatte sich erst 2015 wieder der Gruppe aus Seattle angeschlossen. Er wurde lediglich 55 Jahre alt.

Aus dem Nichts

„Mit unserem tiefsten Bedauern müssen wir den Tod unseres Bruders, unseres Freundes und einer wahren Legende der Heavy Metal-Musik verkünden“, posteten Metal Church am gestrigen 26. Juli in den Sozialen Medien. „Mike Howe ist an diesem Morgen in seinem Zuhause in Eureka, Kalifornien gestorben. Wir sind am Boden zerstört, und uns fehlen die Worte. Bitte respektiert unsere Privatsphäre und die Privatsphäre der Howe-Familie in dieser schwierigen Zeit.“ Howe fungierte zunächst von 1988 bis 1994 als Frontmann der Formation aus dem Nordwesten der Vereinigten Staaten von Amerika.

2014 bahnte sich dann seine Rückkehr an, als Metal Church-Gitarrist Kurdt Vanderhoof mit ihm und Saxon-Schlagzeuger Nigel Glockler am Nebenprojekt Kurdt arbeitete. Vanderhoof wollte Mike Howe nach dem Abgang von Sänger Ronny Monroe zurück zu Metal Church holen. Howe rekapitulierte: „Ich sagte: ‚Na ja, ich weiß nicht. Ich bin offen dafür. Aber lass uns sehen, was für eine Musik wir uns ausdenken können.‘ Also kehrte Kurdt ins Studio zurück und fing an, an Liedern im Stil von HANGING IN THE BALANCE [1993 — Anm.d.A.] zu arbeiten, wo wir zwanzig Jahre zuvor aufgehört hatten. Und er schickte sie mir, und ich meinte: ‚Verdammt, der Kerl hat es immer noch drauf und leistet tolle Arbeit.‘ Also schickte er mir einen weiteren Schwung, der genauso gut, wenn nicht sogar besser war. Von da an war klar: Dazu kann ich nicht nein sagen.'“ Seit seiner Rückkehr zu Metal Church sang Howe auf den Studioalben XI (2016) sowie DAMNED IF YOU DO (2018).