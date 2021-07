Joey Jordison: Slipknot reagieren auf seinen Tod

auch interessant

Die gesamte Metal-Welt trägt heute schwarz. Die Trauer um den mit lediglich 46 Jahren verstorbenen ehemaligen Slipknot-Schlagzeuger Joey Jordison erscheint schier grenzenlos. So haben natürlich auch seine einstigen Band-Kollegen Corey Taylor, Jim Root und Shawn „Clown“ Crahan reagiert und auf ihren Kanälen in den Sozialen Medien schwarze Rechtecke als symbolisches Statement gepostet (siehe unten).

Game Changer

Doch damit nicht genug: Zahlreiche andere Weggefährten, Freunde und Bekannte aus der Metal-Szene haben sich zu Wort gemeldet. Frédéric Leclercq (Kreator, ex-Dragonforce), mit dem Joey Jordison in Sinsaenum gespielt hatte, schrieb: „Ich werde dich vermissen mein Bruder.“ Trivium-Drummer Alex Bent kommentierte: „Mir fehlen die Worte. Ihn eine Inspiration zu nennen, wäre eine Untertreibung. Ich habe unzählige Stunden jede seiner Bewegungen hinter dem Drumkit studiert. Ich schulde Joey Jordison so viel und könnte mir niemals vorstellen, ohne seinen Einfluss da zu sein, wo ich heute bin.“

Hatebreed-Frontmann Jamey Jasta analysierte: „Du hast das Spiel mit Slipknot verändert. Hast den Blastbeat in den Mainstream gebracht! Hast den Kids einen Groove wie keinen anderen gegeben. [Unser Album] PERSEVERANCE wäre niemals passiert, hätte es nicht Joey und das Slipknot-Lager gegeben. Mein Beileid an seine Familie, Freunde und Fans. Zu früh gegangen.“ Machine Head-Chef Robb Flynn twitterte: „Ruhe in Frieden, Joey Jordison. So ein talentierter Songwriter, herausragender Schlagzeuger, toller Gitarrist und lustiger Mensch. Unsere Leben waren so viele Male miteinander verwoben. Viel zu jung…“ Außerdem gaben unter anderem Andy Biersack (Black Veil Brides), Scott Ian (Anthrax), Brian Fair (Shadows Fall), Wednesday 13, Kyle Konkiel (Scar The Martyr), Mike Portnoy (ex-Dream Theater), Jack Osbourne und Al Jourgensen (Ministry) Trauer-Statements ab.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von James Root (@jamesroot)

I will miss you my brother.🖤🖤🖤 pic.twitter.com/MwTIWfMZCe — Frédéric Leclercq (@fredleclercq) July 27, 2021

This is tragic news. BVB’s first UK tour was a slot opening for Murderdolls and while I never had the chance to talk privately with Joey I was always impressed by his abilities and dedication to his craft. An iconic performer and artist. RIP. https://t.co/kyDdeqolsr — Andy Biersack (@andyblack) July 27, 2021

I don’t have words, to call him an inspiration would be an understatement. Countless hours studying every move behind the kit . I owe so much to Joey Jordison and could never imagine being where I am today without his influence. RIP pic.twitter.com/BAnLHW9Re2 — Alex Bent (@AlexBentDrums) July 27, 2021

I cannot believe this news today, Rest In Peace #1 @slipknot 😢 — Charlie Benante (@skisum) July 27, 2021

Absolutely gutted to hear about the passing of Joey Jordison. I was lucky to have gotten to know him through the years sharing stages and partying around the world. He was an incredible talent and an amazing person. Will miss you my brother. RIP #1 — Brian Fair (@brianshadfall) July 27, 2021

R.I.P. Joey Jordison I’ll never forget you. You changed my life forever. ❤️🖤🔥 pic.twitter.com/R0OetL1JpJ — Wednesday 13 (@officialwed13) July 27, 2021

Rest In Peace Joey Jordison. You changed the game with Slipknot. Brought the blast beat to the mainstream! Gave kids a groove like no other. Perseverance would’ve never happened had it not been for Joey & the Slipknot camp. Condolences to his family, friends & fans. Gone too soon — Jamey Jasta (@jameyjasta) July 27, 2021

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Scott Ian (@scottianthrax)

Rest In Peace Joey Jordinson. Such a talented songwriter, amazing drummer, great guitar player, and funny human being. Our lives intertwined so many times man… This hurts. Way too young… 🖤🖤🖤 pic.twitter.com/7Wcz123wTT — Robb Flynn (@TheGeneralMH) July 27, 2021