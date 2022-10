Metal Workouts: Fitness- & Ernährungs-Workshop in Hamburg

Foto: Andi Rhode. All rights reserved.

auch interessant

Wer es noch nicht mitbekommen haben sollte, aufgepasst: Fitness und ein bewusster Lebensstil funktionieren für Metalheads ebenso gut, wie für andere auch. Das beweisen zumindest Andi und Kathi, die online und insbesondere auf YouTube seit 2022 als Metal Workouts-Team aktiv sind und auf ihrem Kanal maßgeschneiderte Trainingseinheiten für alle Liebhabenden schwermetallischer Musik präsentieren. Erfahrt hier die wichtigsten Informationen zum Channel.

Empfehlung der Redaktion Fitness & Metal: Der „Metal Workouts“-Guide bei YouTube Fitness Metal Fitness nach metallischem Gusto – die YouTuber Andi und Kathi präsentieren „Metal Workouts“ für alle Liebhabenden hartscheppernder Musik. Nachdem das Duo trotz seiner Taufrische auf dem Online-Fitnessmarkt bereits einen Youlius-Award hat einheimsen können, soll es nun noch einen Schritt vorwärts gehen. Gemeinsam mit Kickbox-Weltmeister, Trainer und Sportpädagoge Ramin Abtin (bekannt aus ‘The Biggest Loser’) planen Metal Workouts ein ganztätiges Event in Hamburg, bei dem nebst praktischer vor allem theoretische Grundsätze erlernt werden, die Hilfe leisten, einen gesünderen und bewussteren Lebensweg langfristig einschlagen und halten zu können.

Weg von der Diät hin zum bewussten Lebensstil

Während der Veranstaltung, die am 14. Januar 2023 in den Hongkong Studios Yoga in Hamburg stattfinden wird, stehen den Teilnehmenden drei Experten aus dem Sport- (und Metal-)Segment zur Verfügung, die motivierende Ansätze liefern und euch allerlei Fragen rund um die anzugehende Thematik beantworten.

Empfehlung der Redaktion Doro lädt 2023 zum großen Thronjubiläum ein Hard Rock , Heavy Metal Die Herzkönigin des Metal, Doro, will im kommenden Jahr ihr 40. Thronjubiläum zelebrieren. Dafür werden scheinbar weder Kosten noch Mühen gescheut. „Es geht darum, wie man motiviert bleibt, um etwas in seinem Leben zu ändern, wie man fit und gesund bleibt und sich gut ernährt. (…) Da wir drei Leute sind, gibt es außerdem genug Zeit für Einzelgespräche“, erklärt Andi, der selbst zu den studierten Sportwissenschaftlern zählt. Gleichzeitig unterbreiten Ramin, Kathi und Andi ein breites Angebot zum Testen und Mitmachen, das erste Impulse setzt und fördert.

Für Essen und Trinken vor Ort ist natürlich gesorgt, da nicht zuletzt die Auseinandersetzung und ein fundierter Umgang mit alltäglicher Ernährung fokussiert wird. Ein Terrain, auf dem insbesondere Kathi von Metal Workout als Ernährungsberaterin mit Expertise aufklären kann.

Tickets und alle nötigen Infos zur Veranstaltung findet ihr hier. Early-Bird-Tickets sind auf eine Stückzahl von 20 limitiert. Also, schnell zugreifen!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.