Die komplette Review-Rückschau während unserer "Motörhead-Wochen". Lest hier die Rezension zum Album ANOTHER PERFECT DAY von 1983!

'Back At The Funny Farm'. Einen zynischeren Titel hätten Motörhead als Opener für ihr "Comeback" nach dem IRON FIST-Reinfall nicht finden können. Mittlerweile hatte das ehemalige Thin Lizzy-Mitglied Brian Robertson "Fast" Eddie Clarke an der Gitarre ersetzt und seine süffig-flüssigen Soli miteingebracht. Das Resultat klingt besser als der Ruf, den ANOTHER PERFECT DAY im Wertekanon von Motörhead innehat. Man mag die charmanten Licks und Riffs von Robertson nicht als sonderlich…