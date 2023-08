Metallica: 1,85 Millionen Dollar für weitere Förderprogramme

Die US-amerikanischen Thrasher Metallica unterstützen im Rahmen ihrer All Within My Hands Foundation (AWMH) bereits seit 2017 gemeinnützige Förderprogramme. Erst kürzlich sammelten die Musiker (mithilfe von Bands wie Greta Van Fleet) durch ein Benefizkonzert 3 Millionen US-Dollar, die an soziale Einrichtungen und Projekte übermittelt wurden. Gemäß den Angaben auf der Webseite der Stiftung liegt die Mission von All Within My Hands darin, „die Förderung von Ausbildungen, den Kampf gegen den Hunger, die Katastrophenhilfe und andere wichtige lokale Dienste zu unterstützen.“

Metallica Scholars Initiative für bessere Bildungs-Chancen

Nun kamen weitere 1,85 Millionen Dollar zusammen, die gezielt an die Community College-Programme gehen. Um robustere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen und -verhältnisse zu schaffen, nimmt die Metallica Scholars Initiative (MSI) einen besonders bedeutsamen Stellenwert auf der AWMH-Agenda ein. Und die Bemühungen machen sich bemerkbar: Unterdessen unterstützt die MSI mehr als 40 Community Colleges in 33 US-Bundesstaaten – überdies arbeitet man derzeit daran, die Programme und Angebote weiter auszubauen.

AWMH-Direktor Peter Delgrosso erklärt, dass die zusätzlichen Mittel helfen, die Berufsausbildung auf lokaler Ebene zu fördern, was wiederum lokalen wirtschaftlichen Prozessen entgegenkomme. Im O-Ton heißt es: „Mit Anbruch des fünften aktiven Jahres unserer Stiftung zählen wir über 5.000 Metallica-Stipendiaten und Stipendiatinnen. Die Metallica Scholars Initiative ist eine starke und kooperative Gemeinschaft der besten Community Colleges des Landes, die ein unterstützendes Klima für die Teilnehmenden schafft, um direkt zu kommunizieren und bewährte Verfahren auszutauschen.

Das Ergebnis ist, dass unsere Metallica-Stipendiaten und Stipendiatinnen das Programm gut ausgebildet und selbstbewusst verlassen. Letztendlich sind die Auswirkungen in ihren lokalen Gemeinschaften und auf nationaler Ebene zu spüren, da sie in die Arbeitswelt eintreten und dringend benötigte Stellen (…) besetzen oder schaffen."

