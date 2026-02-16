Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Metallica: Basssolo in ‘Orion’ sollte Hammett spielen

Die Metallica-Musiker Cliff Burton, Lars Ulrich, James Hetfield und Kirk Hammett bei einer Foto-Session am 1. februar 1985 im Royal Oak Music Theatre in Michigan
Die Metallica-Musiker Cliff Burton, Lars Ulrich, James Hetfield und Kirk Hammett bei einer Foto-Session am 1. februar 1985 im Royal Oak Music Theatre in Michigan
Foto: Getty Images, Icon and Image. All rights reserved.
von
Robert Trujillo gibt in der neuesten Episode von "The Metallica Report" eine aufschlussreiche Story über den Klassiker ‘Orion’ zum Besten.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Der Band-eigene Podcast von Metallica entpuppt sich regelmäßig als Goldgrube für Anekdoten, historische Details und spannende Blickwinkel. Als jüngster Beweis dafür kann der Besuch von Bassist Robert Trujillo im The Metallica Report herhalten. In der neuesten Folge der Gesprächsrunde plaudert der 61-Jährige unter anderem über den Geist von Cliff Burton sowie die Klassiker-Tracks ‘The Call Of Ktulu’ sowie ‘Orion’.

Eleganter Diebstahl

Zu letzterem Instrumental hatte Trujillo in der Tat eine interessante Geschichte zu erzählen. Denn das Basssolo in der Komposition für MASTER OF PUPPETS, das dritte Studiowerk von Metallica, war eigentlich für Kirk Hammett vorgesehen. Stattdessen hat es sich Bassist Cliff Burton, welcher bei einem Busunfall auf Tour in Schweden 1986 ums Leben kam und dieses Jahr 64 Jahre alt geworden wäre, unter den Nagel gerissen.

„Kirk sollte dieses Solo ursprünglich spielen“, offenbart der Metallica-Tieftöner. „Doch er hatte sich vom Studio entfernt und kam erst am nächsten Tag wieder zurück. Da hatte Cliff sein Basssolo schon eingespielt. Er hatte das Solo dort gespielt — und es gab keinen Platz mehr für ein Solo von Kirk. […] Nicht, dass Kirk nicht genug Soli bekäme, aber Cliff hat sich einfach Kirks Solo genommen, was, ich glaube, nicht so cool war.“ Des Weiteren verriet Robert, dass Hammett ihm mal von diesem Umstand berichtet hat.

Megaphone Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Megaphone
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

M Bolt - Hoodie
M Bolt - Hoodie
von Metallica
Für € 44,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Durch seinen einzigartigen Charakter ist es stets ein besonderes Ereignis, wenn Metallica ‘Orion’ live zu Gehör bringen. Dabei entsteht laut Trujillo sowohl zwischen den einzelnen Band-Mitgliedern als auch zwischen Band und Publikum ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. „Das ist ein Lied, das uns automatisch zusammenbringt. Es hat mit der Emotion und Persönlichkeit des Stücks zu tun. Das ist so ansteckend, dass man zusammenkommen muss. Und man muss auch bei den Fans sein. Ist das der Geist von Cliff? Absolut! Näher als mit diesem Lied kommt man wahrscheinlich nicht an den Geist von Cliff heran. Deswegen muss man beieinander sein.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Bass Cliff Burton Kirk Hammett Master Of Puppets Metallica Orion Solo
The Sword: Debütwerk AGE OF WINTERS feiert 20. Jubiläum
Sword-Age-q
The Sword veröffentlichten 2006 ihr Debütwerk AGE OF WINTERS. Damit besiegelten sie zwar nicht ihren Durchbruch, ebneten sich aber den Weg.
Februar 2006, Texas. Die Neunziger waren vorbei, die großen Metaller wurden vom Grunge übertönt. Das ließen sie sich nicht weiter gefallen. Also schlugen sie zurück: Lauter, härter, präsenter. Mit dieser Mentalität stießen vier bärtige Texaner aufeinander, die in ihrem Debütwerk AGE OF WINTERS die Stimmung der US-Szene präzise auf den Punkt brachten. The Sword waren geboren, laut und voller Tatendrang - aber ihr erstes Album schlug auf unserer Seite des großen Teichs weniger ein als erwartet. Vielleicht lag es daran, dass Titel und Artwork eher ein Power Metal‑Epos erwarten ließen: irgendwo zwischen Tolkien‑Fantasien und Einhörnern. Doch The Sword machten früh…
Weiterlesen
Zur Startseite