Metallica bekommen Unterstützung von 13-jährigem Schlagzeuger

Battle Beast kündigen den zweiten Abschnitt ihrer "No More Hollywood Endings"-EU/UK-Tour für November/Dezember 2019 an. METAL HAMMER präsentiert!

Das finnische Heavy Metal-Sextett Battle Beast hat gerade erst eine sechswöchige Europatournee beendet, auf der es sein aktuelles Album NO MORE HOLLYWOOD ENDINGS, das am 22. März via Nuclear Blast erschienen ist, ausgiebig live präsentiert hat. Mit diesem konnte die Band einmal mehr in einigen europäischen Ländern hohe Chartplatzierung erzielen: So landete die Platte unter anderem in Finnland auf #1, in Deutschland auf #11, in der Schweiz auf #12 sowie in Österreich auf #36. Ehe Battle Beast ihre Welttournee jedoch in Russland fortsetzen werden, freuen sie sich, bereits jetzt den zweiten Abschnitt ihrer Europatournee für November/Dezember 2019 ankündigen zu können.…