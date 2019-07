Metallica bringen vier Puzzlespiele heraus

Mittlerweile herrschen zwar noch prächtige Sommertemperaturen; für die bald folgenden verregneten Herbsttage, kündigen Metallica jedoch jetzt schon die Veröffentlichung einen passenden Zeitvertreibs an: Puzzlespiele. Bei entspannten Puzzle-Abenden kann man demnächst ein paar Bilder, welche die Alben der Metal-Helden zieren, zusammensetzen.

Die Puzzle bestehen aus 500 Teilen. Fans können die Albencover der ersten vier wegweisenden Platten von Metallica zum Thrash-Genre zusammenstellen: KILL‘ EM ALL, RIDE THE LIGHTNING, MASTER OF PUPPETS und …AND JUSTICE FOR ALL.

Metallica scheinen derzeit den Merchandise-Topf zugunsten der jüngeren Generationen zu rühren. Vor kurzem erst hatte die Gruppe ein ABC-Buch angekündigt, in dem jeder Buchstabe des Alphabets ein wichtiges Ereignis der Bandgeschichte oder einen Fakt zu den einzelnen Mitgliedern schildert und das mit jeder Menge Reime und Illustrationen gespickt ist.

