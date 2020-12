James Hetfield , Lars Ulrich, Kirk Hammett und Rob Trujillo haben sich erneut mit den Machern von Monopoly zusammengetan und ein weiteres Metallica -Monopoly auf den Markt gebracht. Gerade noch rechtzeitig fürs Weihnachtsgeschäft – versteht sich. Das Brettspiel hört auf den Titel „Metallica World Tour“. Und statt Straßen(züge) können die Spieler Städte auf allen sieben Kontinenten ergattern und mit Konzerthallen und Stadien bebauen.

Die Spielidee mit der Tournee durch alle sieben Kontinente basiert auf dem Jahr 2013, in dem die „Four Horsemen“ tatsächlich das Kunststück vollbracht haben, auf allen Erdteilen innerhalb eines Kalenderjahres zu spielen. Bis dato ist das Quartett die einzige Formation, die das geschafft hat. Die Geldscheine in dieser Monopoly-Ausgabe heißen „Metalli-bucks“. Wer auf den Feldern „Carpe Diem“ oder „Shortest Straw“ (Gemeinschafts- oder Ereignisfeld) landet, erhält zum Beispiel Drumsticks, Gitarrenplektren, einen besonderen Pass oder bekommt Park- beziehungsweise Bühnenreparaturgebühren aufgebrummt.

Gehe nicht über Los

Als besonderes Schmankerl stellen sich die Spielfiguren heraus. So kann man sich hier für die Justitia (vom …AND JUSTICE FOR ALL-Albumcover), dem DEATH MAGNETIC-Sarg, dem Elektrischen Stuhl von RIDE THE LIGHTNING, dem Kreuz von MASTER OF PUPPETS, der Toilette vom METAL UP YOUR ASS-Demo und ein Zähne fletschendes Maskottchen entscheiden. Zu haben ist Monopoly Metallica World Tour im Webshop der Band. Auf den virtuellen Ladentisch müssen die Käufer dann 39,99 US-Dollar legen.

Das AC/DC-Monopoly jetzt bei Amazon bestellen!

In den sozialen Medien hat sich bereits eine hitzige Diskussion über diese Monopoly-Edition entsponnen. Es geht im Kern zum einen darum, ob Metallica mal wieder Ausverkauf betreiben, und zum anderen darum, wie schaurig die Comic-Figuren der Band-Mitglieder sind, die vom Spielbrett und der Schachtel grinsen und grüßen.