Metallica: Diese Songs gab es bei den Shows zum 40. Jubiläum

Anlässlich ihres 40. Bandjubiläums haben Metallica am vergangenen Freitag, den 17. Dezember sowie am vergangenen Sonntag, den 19. Dezember zwei riesige Shows in ihrer Heimatstadt San Francisco gespielt. Im Nachgang ist nun bekannt geworden, welche Lieder James Hetfield und Co. an den beiden Abenden dargeboten haben. Die kompletten Setlists findet ihr unten.

Neben den üblichen Verdächtigen und Tracks, die auf keinen Fall fehlen dürfen wie ‘Creeping Death’, ‘One’ und ‘Master Of Puppets’, reichten Metallica auch einige Stücke an, die sie eher selten spielen. Zum Beispiel gab es am Freitag, den 17. Dezember zum ersten Mal überhaupt live ‘Fixxxer’ zu hören. Am Sonntag gingen die „Four Horsemen“ sogar noch weiter und hievten unter anderem ‘I Disappear’, das Diamond Head-Cover ‘Am I Evil?’ und ‘Bleeding Me’ in die Setlist.

Die Setlist der M etallica-Show am 17.12.202 1:

Intro:

It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock’n’Roll) ( AC/DC song)

The Ecstasy Of Gold (Ennio Morricone-Song) ( mit Jason Momoa als Stimme aus dem Off )

Hit The Lights Creeping Death Trapped Under Ice Welcome Home (Sanitarium) Orion The Shortest Straw One Sad But True Nothing Else Matters King Nothing Fixxxer (Live-Debüt) Breadfan (Budgie-Cover) No Leaf Clover Frantic The Day That Never Comes Spit Out The Bone

Die Setlist der M etallica-Show am 1 9 .12.202 1:

Intro:

It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock’n’Roll) (AC/DC song)

The Ecstasy Of Gold (Ennio Morricone-Song) (mit Tom Morello als Stimme aus dem Off))

Hardwired-Intro