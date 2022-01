Metallica: Geddy Lees Publikumspräsenz machte Cliff Burton „super nervös“

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen von Metallica war der langjährige Fotograf der Band, Ross Halfin, Ende 2021 zu einer Q&A-Session eingeladen worden, um sein Buch zu besprechen, dass die „Black Album“-Ära von Metallica dokumentiert. Das Gespräch entwickelte sich gleichzeitig zu einem Rückblick auf Halfins Karriere, wobei der Schwerpunkt auf seiner jahrzehntelangen Arbeit mit der Band lag. Metallica-Gitarrist Kirk Hammett kam ebenfalls zu Wort, und auch das Publikum beteiligte sich mit Fragen.

Empfehlung der Redaktion ‘Some Kind Of Monster’ verrät uns zehn Dinge über Metallica Thrash Metal Die 2004 veröffentlichte Metallica-Dokumentation ‘Some Kind Of Monster’ enthüllt zehn Dinge über die Thrash-Legenden, die bis dato unbekannt waren. Hammett erinnerte sich an die Anfänge und die ersten Tourneen von Metallica. Er berichtete von einem Überraschungsbesuch von Ex-Rush-Frontmann Geddy Lee während ihrer „Ride The Lightning“-Tour. „Wir spielten in Toronto, und plötzlich bekamen wir eine Nachricht hinter der Bühne, dass Geddy Lee im Publikum sitzt. Und Cliff Burton flippte einfach aus“, erzählte Hammett. „Er fing an, auf und ab zu laufen, rauchte eine Tüte Gras und so. ‚Oh mein Gott, Geddy! Geddy Lee!‘, sagte er andauernd. Er konnte sich nicht beruhigen. (…) Dann erzählte ihm Ross, dass Geezer Butler an einem Abend da war. Das war das Gleiche – er fing an, auf und ab zu laufen, super nervös, und schnappte sich ein Bier.“

MASTER OF PUPPETS by Geddy Lee?

Empfehlung der Redaktion Exodus: kein Hammett-Riff verwendet bis TEMPO OF THE DAMNED Thrash Metal Gary Holt stellt klar, dass Exodus lange Zeit nach Kirk Hammetts Abgang zu Metallica kein Riff von ihm für irgendeinen Song verwendet haben. 2015 bestätigte Lee das seit Langem bestehende Gerücht, dass er fast das Metallica Kult-Album MASTER OF PUPPETS (1986) produziert hätte. Noisey gegenüber berichtete er damals: „Es gab damals eine Diskussion mit Lars Ulrich über eine Zusammenarbeit mit ihnen. Das war, bevor MASTER OF PUPPETS herauskam, glaube ich. Es gab Gespräche. Ich war mit ihrem Management befreundet, und ich traf Lars in England. Ich erinnere mich, dass ich sie hier in Toronto gesehen habe, als sie im Masonic Temple spielten. Das war, als der ursprüngliche Bassist Cliff Burton noch dabei war. Du weißt schon, vor dieser Tragödie. Wir haben darüber gesprochen, und ich mochte die Band damals sehr. Aber es kam einfach nie zustande.“

Während desselben Interviews gab Geddy Lee zu, dass er kein großer Metal-Fan ist. „Ich höre es nicht oft“, sagte er. „Obwohl es einen Aspekt in unserem Sound gibt, der durchaus Metal sein kann, schreibe ich ihn eher dem frühen Metal zu – so wie Led Zeppelin Metal waren, Black Sabbath Metal waren und Blue Cheer Metal waren. Und das ist die Art von Tradition des Metal, die wir übernommen haben.“