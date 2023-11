Metallica: Kirk Hammett stürzt auf der Bühne

Foto: Getty Images for Power Trip, Kevin Mazur. All rights reserved.

Kirk Hammett mit Metallica beim Power Trip Festival am 8. Oktober 2023 in Indio, Kalifornien

Auch bei versierten und eingespielten Bands kann es mitunter zu Patzern bei Live-Konzerten kommen. So ist Metallica-Gitarrist Kirk Hammett bei einem Konzert in Detroit (19. November 2023) gestürzt. Ernsthaft verletzt hat sich der Musiker zum Glück nicht.

Sturz auf der Bühne

Als Metallica gerade 'Moth Into Flame' (HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT, 2016) beendeten und zu 'Fight Fire With Fire' (RIDE THE LIGHTNING, 1984) übergingen, wurde die Belichtung schwach. In dem Mitschnitt des Konzerts ist Kirk Hammett in besagtem Moment zu sehen – er läuft über die finstere Bühne und stürzt nach wenigen Schritten. Lange blieb der Gitarrist allerdings nicht liegen; er raffte sich schnell wieder auf und warf wutentbrannt seine Gitarre auf den Boden, bevor er schnellen Schrittes die Bühne verließ. Verletzt scheint sich Kirk nicht zu haben.

Für Metallica war es die letzte Show im Rahmen der „M72 World Tour“, für die sie an jeweils zwei aufeinanderfolgenden Tagen in derselben Stadt mit zwei unterschiedlichen Setlisten auftreten.

—

