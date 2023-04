Lars Ulrich hat in einem neuen Buch von sowie über Lou Reed über LULU gesprochen. Der Metallica-Drummer hat seine ganz eigene Sicht.

Kaum ein Album wird von den Metallica-Fans so totgeschwiegen und gehasst wie das Kollaborationsalbum LULU mit der 2013 verstorbenen The Velvet Underground-Legende Lou Reed. Aus gutem Grund. Nun ist ein neues posthum erschienenes Buch von Reed erschienen. Für ‘The Art Of The Straight Line: My Tai Chi’ hat auch Lars Ulrich etwas beigetragen und blickt dabei auf LULU zurück. Wahre Errungenschaft "Was war das mit LULU, dass es diese Art von Reaktion bekam?", echauffiert sich Lars Ulrich. "Ich komme irgendwie nicht dahinter. Doch Jahre später muss ich sagen: Es ist extrem gut gealtert. Es klingt noch immer richtig krass. Daher…