Metallica schenken Straßenkünstler ein neues Schlagzeug

Sheriff Drumman, ein gefeierter Straßenkünstler aus Los Angeles, der dafür bekannt ist, auf der Ladefläche seines Trucks Schlagzeug zu spielen, wurden im Dezember 2021 sowohl sein Truck als auch sein Schlagzeug vor seinem Apartment in Hawthorne gestohlen. Obwohl er seinen Truck schließlich wiederbekam, blieb das Drumkit verschwunden.

Nach Angaben der Los Angeles Times verbrachte Sheriff Drumman fast sechs Jahre damit, das vierrädrige Schlagzeug nach Maß zu bauen. Er fertigte das Metall, das den Aufbau ermöglichte, in Handarbeit an, schnitt, formte und bog jede Platte, bevor er die Details und das leuchtende „#SheriffDrumman"-Schild auf dem Fahrzeug anbrachte. Nachdem Metallica von dem Diebstahl erfahren hatten, schenkten sie Drumman am Dienstagabend (18. Januar 2022) in Hollywood ein neues Schlagzeug.

„Mann, ich danke euch so sehr“, sagte der als Anthony Eugene Sheriff geborene Künstler nach Angaben von NBC Los Angeles. „Danke, dass ihr euch die Zeit und die Mittel nehmt, um mich zu unterstützen und mir bei dem, was ich tue, zu helfen. Dafür liebe ich euch.“ Als Antwort auf Sheriffs Dank twitterten Metallica: „Wir fühlen uns geehrt, einem befreundeten Künstler geholfen haben zu können. Mach weiter mit der Musik, Sheriff Drumman!“