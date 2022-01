James Hetfield Signature Snakebyte Camo bei ESP

Als Teil der umfangreichen „New for 2022 – Phase 1“-Produktvorstellung für das neue Jahr hat ESP Guitars ein neues Finish für die James Hetfield ESP und LTD Signature Series Snakebyte angekündigt. Die LTD Snakebyte Camo wird ab Mai 2022 an ESP-Händler weltweit ausgeliefert. Zusätzlich spendet ESP einen Teil des Erlöses für jede verkaufte neue Snakebyte Camo an Metallicas „All Within My Hands Foundation“.

„Die Snakebyte Camo basiert auf einer ganz speziellen Tarnlackierung, die James für eine seiner ESP Custom Shop-Gitarren von uns umsetzen ließ“, sagt Matt Masciandaro, Präsident und CEO der ESP Guitar Company. „Viele Metallica-Fans haben James bereits bei Konzerten und Festivalauftritten auf seiner Snakebyte Camo spielen sehen. Wir freuen uns, diese großartige Gitarre der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und einen Beitrag zu einem sehr guten Zweck leisten zu können.“

Tarnmuster von James Hetfield

Die James Hetfield Signature Series Snakebyte wurde ursprünglich 2011 eingeführt und ist sowohl als LTD- als auch als ESP Custom Shop-Version erhältlich. Sie verfügt über eine Set-Neck-Konstruktion mit 24,75″ Mensur, einen Mahagoni-Korpus, einen dünnen U-förmigen Mahagoni-Hals, ein Ebenholz-Griffbrett, 22 Extra-Jumbo-Bünde, eine TonePros Locking TOM-Brücke und -Saitenhalter sowie James‘ eigene aktive EMG JH SET-Tonabnehmer. Die neue Snakebyte Camo kommt mit einem von James Hetfield ausgesuchten Tarnmuster, das von dem Jagdausrüstungshersteller KUIU entworfen wurde.

Die 2017 gegründete „All Within My Hands Foundation" ist eine gemeinnützige, philanthropische Organisation, die von den Mitgliedern und dem Management von Metallica ins Leben gerufen wurde und sich der Schaffung nachhaltiger Gemeinschaften widmet, indem sie weltweit die Ausbildung von Arbeitskräften, den Kampf gegen Hunger und andere wichtige lokale Dienste unterstützt. Ein Teil jeder verkauften Snakebyte Camo wird an die AWMH gespendet und anschließend an eine Reihe von lokalen Wohltätigkeitsorganisationen. Weitere Informationen über die Organisation findet ihr unter www.allwithinmyhands.org.

