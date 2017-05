Metallica: Seht hier ein aktuelles Live-Video zu ‘Hardwired’

Metallica befinden sich aktuell auf Stadiontournee in den USA. Auf YouTube gibt es viele Videos zu sehen, nicht viele davon sehenswert oder professionell aufgenommen.

Weiterlesen Video: 12-Jähriger interviewt James Hetfield Einen derart entspannten James Hetfield sieht man selten: Im Video interviewt der 12-jährige Elliot den Metallica-Frontmann. Seht hier eine Aufnahme des Songs ‘Hardwired’ vom 17. Mai 2017 im Nassau Veterans Memorial Coliseum in Uniondale, New York – beginnend im Backstage-Bereich, wo sich die vier Musiker noch einmal heiß machen und dann die Bühne betreten:

Die Setlist von Metallica vom 17. Mai 2017:

01. Hardwired

02. Atlas, Rise!

03. For Whom The Bell Tolls

04. Ride The Lightning

05. The Unforgiven

06. Now That We’re Dead

07. Moth Into Flame

08. Harvester Of Sorrow

09. Welcome Home (Sanitarium)

10. The Four Horsemen

11. Sad But True

12. One

13. Master Of Puppets

14. Fade To Black

15. Seek & Destroy

Zugaben:

16. Blackened

17. Nothing Else Matters

18. Enter Sandman