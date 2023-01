Metallica-Sketch mit Ben Stiller und Bob Odenkirk

Foto: The Ben Stiller Show/MTV. All rights reserved.

Jeder hat mal klein angefangen — so auch die Schauspieler Ben Stiller und Bob Odenkirk. Letzterer brillierte bekanntlich in ‘Breaking Bad’ und ‘Better Call Saul’. Und der Sohn von Hollywood-Legende Jerry Stiller (‘King Of Queens’, ‘Seinfeld’) ist selbst eine Ikone der US-Filmbranche (‘Verrückt nach Mary’, ‘Zoolander’, ‘Tropic Thunder’). Noch relativ früh in ihrer Karriere haben die beiden jedoch schon eine Glanzleistung vollbracht — bei ihrer Metallica-Persiflage.

Frühe Perle

Das Ganze trug sich 1992 in einer Folge von ‘The Ben Stiller Show’ zu, die auf MTV lief. Stiller und Odenkirk mimen in dem Sketch die beiden Metallica-Musiker James Hetfield und Lars Ulrich, die in der fiktiven Sendung ‘Headslammer’s Ball’ zu Gast sind, was wiederum ein Verballhornung der beliebten Heavy Metal-Sendung ‘Headbanger’s Ball’ von MTV darstellt. Die von Janeane Garofalo dargestellte Moderatorin interviewt darin die beiden Metaller zu einem ausgedachten Film, zu dem Metallica offenbar den Soundtrack komponiert haben.

Doch damit nicht genug: Zur imaginären Filmmusik von Metallica gehört in der Einlage auch der Song ‘The Father/Son Switching Song’, zu welchem dann auch das zugehörige Musikvideo läuft. Dabei stellt sich heraus, dass der Clip eine aufwändige Parodie auf das Video zu ‘Enter Sandman’ ist. Ben Stiller und Bob Odenkirk ist es dabei nicht nur gelungen, James Hetfield und Lars Ulrich ziemlich gut nachzunahmen. Die beiden haben dafür sogar die Stroboskopszenen aus dem Original-Clip detailgetreu nachgestellt. Es ist doch immer wieder wunderbar, welche Perlen das Internet zutage fördert.

Ben Stiller hat überdies einige tolle Parodien in seiner Karriere gebracht. Legendär ist und bleibt zum Beispiel seine Persiflage auf Tom Cruise und ‘Mission: Impossible II’.

