Lars sonst nie bei den Metallica-Proben

Im offiziellen Metallica–Podcast haben James Hetfield, Kirk Hammett und Robert Trujillo über das Power Trip-Festival gesprochen. Hetfield sagte: „Eine interessante Tatsache ist, dass Lars bis vor ein paar Jahren nie geprobt hat.“

Er erklärte, dass es eigentlich Proben im Metallica-Hauptquartier geben sollte. Aber James wollte die Proben in die Nähe des Festivals legen, damit sie die anderen Bands sehen können. „Robert schloss sich meiner Meinung an, und wir fanden einen Ort hier auf dem Festival-Gelände, um zu proben. Ich bin dankbar, dass Lars dazu bereit war. Wir absolvierten also die Proben dort unten, und im Anschluss haben wir uns die Shows angesehen. Wir tauchten dort auf, probten und gingen dann zu Iron Maiden – wie cool ist das?

„Für mich steckt in jeder einzelnen Band, die hier aufgetreten ist, eine Menge Inspiration“, erklärte James Hetfield ebenfalls. „Viele der Jungs in diesen Bands sind in ihren frühen Siebzigern oder späten Sechzigern. Das ist wirklich inspirierend.“

Schlussendlich auch nur Fans

Kirk Hammett fügte hinzu: „Es ist wirklich cool, Teil davon zu sein. Wir hingen in den Anfangstagen oft zusammen ab, wie bei all den Festivals, zu denen wir gegangen sind und wo wir abgehangen haben.



Es fühlte sich wieder genauso an wie damals, als wir immer ganz am Anfang von Festivals gespielt haben. Nach den Gigs haben wir immer mit den anderen Bands abgehangen. Schlussendlich sind wir einfach nur Fans. Wir wollten mittendrin sein und alle sehen. Es war ein fantastisches Wochenende.“

Besonders viel Spaß hatten die Jungs beim Gig von Judas Priest. „Wir stehen ganz vorne, und hinter uns alle Fans. Und dann kommt da Rob Halford auf einem Motorrad auf die Bühne gefahren. Das ist einfach nur der Hammer!“