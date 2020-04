Metallica vs. My Chemical Romance: irres Mashup!

Mashups sind immer so eine Sache: Richtig geil und angesagt waren die Bastard-Pop-Stücke gefühlt vor zwanzig Jahren. Aber wenn schon ein gelungener Track aus zwei kunstvoll miteinander verwobenen ikonischen Songs um die Ecke biegt – warum sich querstellen? Darum zeigen wir euch an dieser Stelle das Mashup aus dem Metallica-Klassiker ‘Master Of Puppets’ und ‘Welcome To The Black Parade’ von My Chemical Romance (siehe unten).

Und man glaubt es kaum: Wie sich hierbei die Gesangslinie von James Hetfield über die Akkorde von My Chemical Romance legt, hört sich das fast so an, als ob beides füreinander komponiert wurde. Beide Songs funktionieren erstaunlich gut zusammen. Wer hätte das gedacht? Und: Was wohl Metallica und die Emo-Punker um Frontmann Gerard Way zu diesem Kleinod der audiodigitalen Schnittkunst sagen? Für ein kurzes Schmunzeln in der Mittagspause im Home Office sollte das Mashup allemal taugen.

