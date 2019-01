Mashup: Metallica und Pantera fusionieren zu Pantallica

Wie würde es klingen, wenn man Pantera und Metallica miteinander kombiniert? Eine vielleicht etwas absurde Frage, der YouTuber CrebleStar aber auf den Grund gehen wollte und deswegen ein entsprechendes Mashup produziert hat.

Dazu verwendete er 'Regular People (Conceit)', der 1992 auf Panteras sechstem Album VULGAR DISPLAY OF POWER erschien und den Song '…And Justice For All', den Metallica auf ihrer gleichnamigen vierten Platte 1988 veröffentlichten. Ebenso problemlos wie die Bandsnamen zu einem Wort verschmelzen, fusionieren auch die Lieder.

Hört hier das Pantallica-Mashup:

Die Frage „Was wäre, wenn…“ hat sich CrebleStar in Bezug auf Musik schon des Öfteren gestellt und dabei sehr unterhaltsame Mashups auf die Beine gestellt. Sodass sich niemand den Kopf darüber zermatern muss „Was wäre, wenn Metallica den Super Mario Bros.-Themesong gespielt hätten?“ oder „Was wäre wenn Slayer ‘Spit Out The Bone’ geschrieben hätten?“.