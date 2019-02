Metallica: Zum Glück immer noch stinkreich

Für alle, die sich Sorgen um das Budget von Metallica gemacht haben: keine Panik, die Band verdient immer noch jede Menge Kröten. Ein Blick in die Finanzen der Metal-Helden ist über Boxscore möglich. So brachte ihre massive Stadiontour im letzten Jahr zwischen vier und sechs Millionen Dollar pro Nacht ein. Insgesamt sammelte sich dabei ein stolzes Sümmchen von 50 Millionen Dollar an. Und auch aktuelle läuft es für die Musiker rund: zu Beginn dieses Jahres haben sie auf ihrer Europa-Tour über zwei Millionen US-Dollar pro Nacht eingespielt.

Nicht alles für die eigenen Taschen

Im Rahmen ihrer WorldWired-Tour waren Metallica am 9. April in Stuttgart und statteten dort einem Cannstatter Jugendzentrum einen Besuch ab und übergaben eine großzügige Spende. Mit dem genannte Betrag spazieren Metallica jedoch nicht aus der Venue. Hierbei handelt es sich um Bruttobeträge. Sie berücksichtigen also weder die Bezahlung der Crew, noch Produktionskosten, Verwaltungsgebühren oder Einnahmen dort verkaufter Waren.

Von dem erspielten Geld kauft spendet die Band außerdem regelmäßig große Beträge an gemeinnützige Einrichtungen. So haben Metallica seit 2017 auch ihre eigens gegründete Hilfsorganisation „All Within My Hands“. Während ihrer WorldWired-Tour spendeten Metallica unter anderem an das Jugendhaus „dasCann“ und die Obdachtlosenhilfsorganisation „Carrefour-rue“.