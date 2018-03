Michael Amott: Alissa White-Gluz bereichert Arch Enemy musikalisch

Mit ihren zwei Alben als Sängerin von Arch Enemy hat sich Alissa White-Gluz in die Herzen von Band und Fans geschrien, die anfängliche Skepsis verzog sich rasch.

Was auf WILL TO POWER natürlich heraussticht, ist die Ballade ‚Reason To Believe‘, bei welcher White-Gluz sogar mit Klargesang glänzt.

„Diesen Song hatte ich zusammen mit meinem Bruder Christopher geschrieben“, so Amott. „Die erste Ballade der Arch Enemy-Band-Geschichte lag lange als Instrumentaldemo herum.

Aber ich wollte unbedingt auch endlich eine haben, die größten Bands wie Iron Maiden, Judas Priest oder Black Sabbath – alle haben sie mal mindestens eine Ballade komponiert.“

Faible für Melodien

Michael Amott ist bekanntlich im Thrash- und Death Metal groß geworden, und seinen Namen hat er sich Anfang der Neunziger mit Carnage und Carcass gemacht.

„Als wir Arch Enemy gründeten, wollte ich mehr Gitarrenmelodien in den harten Songs haben und damit größere Dynamik schaffen. Diese Mischung wollten wir umsetzen.

Das machen wir bis heute und werden immer besser darin. Zusätzlich hilft und Alissa dabei, musikalisch neue Türen zu öffnen, denn sie kann mit ihrer Stimme sehr viel anstellen.“

