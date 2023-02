Michael Amott lebt noch immer seine Teenager-Fantasie

Michael Amott mit Arch Enemy am 25. Oktober 2019 in San Francisco.

In der aktuellen Folge des Podcasts „Scars And Guitars“ rekapitulierte Gitarrist Michael Amott (Arch Enemy, Spiritual Beggars, Ex-Carcass) seine inzwischen 35-Jahre andauernde Karriere. „In vielerlei Hinsicht lebe ich noch immer meine Teenager-Fantasie. Ich laufe einfach mit meinem Kopf in den Wolken und voller Riffs und Metal herum. Ich denke den ganzen Tag über solche Sachen nach. Und das ist mein Job und genau das, was die Leute von mir wollen“, erklärte der Musiker. „Ich bin sehr, sehr glücklich damit. Mein Job ist es, aufzuwachen, Kaffee zu trinken und anzufangen, Gitarre zu spielen. Und das ist großartig. Ich spiele täglich stundenlang Gitarre. Wie cool ist das? Das ist wirklich unglaublich.

Traumberuf: Gitarrist

Empfehlung der Redaktion Gary Holt: „Ich habe immer eine Million Riffs!“ Thrash Metal Der ehemalige Slayer- und langjährige Exodus-Gitarrist Gary Holt erklärt, warum er neue Musik schreiben muss und keine Musik auf seinem Telefon speichert. Als ich anfing, diese Musik zu spielen – die Musik, die mich interessierte, die ich spielen wollte, als ich ein junger Teenager war – sah ich das nie als mögliche Karriere oder etwas Ähnliches an“, erklärte er. „Die Musik, die mich interessierte, war nicht populär. Oftmals gab es nicht einmal Alben mit dieser Art von Musik. Das war, bevor es Platten gab; es gab nur Kassetten, Demos, Livetapes und Underground-Probebänder von Bands aus der ganzen Welt, die diese extreme Musik spielen, und das interessierte mich. Dabei handelte es sich um etablierte Bands, dachte ich. Aber niemand kam zu ihren Konzerten. Ich dachte, es würden Hunderte Leute dort sein, um die Bands zu sehen, welche ich für etablierte Acts gehalten habe. Mir wurde irgendwie klar: ‚Diese Musik ist nicht so beliebt. Nicht viele Leute mögen das.’“

Der Untergrund brodelte

Dieser Umstand änderte sich aber plötzlich in den Neunziger Jahren, wie Michael weiter ausführte. „Es gab einen Weg, diese Art von Underground-Metal zu vermarkten und zu verbreiten. Die Szene wurde viel größer. Ich habe das gemerkt, als ich in den frühen Neunzigern bei Carcass war“, so Michael. „Plötzlich waren da Tausende von Leuten bei bestimmten Shows. Es war wie: ‚Wow. […] Wie können so viele Menschen gleichzeitig an einem Ort sein und diesen Lärm wirklich genießen?‘ […] Es war wirklich interessant zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und natürlich haben die Leute heutzutage vielleicht Erwartungen, wenn man eine neue Band gründet.“

Empfehlung der Redaktion Pantera-Reunion war zwei Jahre in der Mache Southern Metal Laut einem langjährigen Vertrauten und Mitarbeiter der Band haben Pantera die vergangenen zwei Jahre an ihrem Reset gewerkelt. Dass für Michael Amott der Weg tatsächlich einmal auf die Bühnen dieser Welt führen sollte, hielt der Gitarrist damals eigentlich gar nicht für möglich. „Ich hatte null Erwartungen, dass so etwas in meinem Leben passieren würde“, gesteht er. „Ich dachte immer, ich würde einen normalen Job haben und dann Musik als bloßes Hobby machen, ich war in meinem ganzen Leben eigentlich noch nie angestellt – richtig angestellt –, also habe ich immer nur Musik gemacht. Es ist irgendwie verrückt. Ich hätte das nie erwartet.“

