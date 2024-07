Michael Poulsen ist ein großer Musik-Nerd

Volbeat-Sänger Michael Poulsen veröffentlichte vergangenes Jahr mit Asinhell IMPII HORA (2023, hier Review lesen) – ein Album, das ihn zu seinen Ursprüngen zurückführte. In einem Interview mit dem YouTube-Kanal Moshpit Passion erklärte er nun, dass dies auf seine generelle Leidenschaft für Musik zurückzuführen sei.

Zurück zu den Anfängen

Empfehlung der Redaktion Volbeat: Deswegen macht Michael Poulsen wieder Death Metal Death Metal Michael Poulsen von Volbeat wurde für seine neue Death Metal-Gruppe Asinhell vor allem von Entombed-Ikone LG Petrov motiviert. „Als ich Volbeat gründete, bestand die Idee darin, viele verschiedene Stile zu mischen, die ich mit meiner ersten Death Metal-Band, Dominus, nicht mischen konnte. Also pausierte ich mit Death Metal“, sagte Poulsen. „Ich bin mit all diesen Melodien der Fünfziger aufgewachsen und habe viele verschiedene Musikstile gehört, und ich wollte das in einer Band kombinieren, und das wurde schließlich Volbeat. Und mit Volbeat war ich extrem beschäftigt, ständig auf Tour und in Studios. Es blieb keine Zeit für eine zweite Band.

Ich schätze, wie viele andere Leute hatte ich während der Pandemie wieder mehr Zeit und konnte über viele Dinge nachdenken. Ich hatte Zeit, mich hinzusetzen und tatsächlich wieder den dunklen Sarg der Death Metal-Riffs zu öffnen. Also habe ich das getan. Und mein guter Freund L.G. (Petrov, Gesang – Anm.d.A.) von Entombed ist leider verstorben. Er hatte mir ganz am Ende irgendwie den Anstoß gegeben, dieses Projekt zu starten. Ich bin mir sicher, dass die Leute die Geschichte bereits kennen – oder sie googeln sie, weil ich so viel darüber geredet habe. Aber er hat mir irgendwie den Anstoß gegeben, anzufangen.

Asinhell ist ein Herzensprojekt

Empfehlung der Redaktion Volbeat können ihren Radio-Erfolg nicht nachvollziehen Metal, Rock Volbeat zählen zu den international erfolgreichsten Metal-Künstlern unserer Zeit. Nach ihrer jüngsten Veröffentlichung kommt ihnen ein exklusiver Status zu. Alles, was ich tue, tue ich mit Leidenschaft und aus Liebe zu dem, was ich tue. Ich hatte keine Ahnung, dass Volbeat eines Tages so eine große Band und ein gutes Geschäft werden würde. […] Wir könnten uns leicht zur Ruhe setzen, aber warum sollten wir das tun? Wir lieben immer noch, was wir tun. Und ich mache dieses Death Metal-Ding aus demselben Grund – aus Leidenschaft, aus Liebe zum Old School-Death Metal. Ich bin ein großer Nerd und stolz darauf.

Es ist also kein Geheimnis, dass ich es vermisst habe, wieder […] Death Metal zu spielen, aber ich hatte einfach nie wirklich die Zeit dafür. […] Ich habe einfach richtig viel Spaß dabei. Egal, was ich im Leben mache, ich tue es mit Leidenschaft. Ich habe absolut nicht die Absicht, etwas zu schaffen, das zu einem guten Geschäft führen könnte. Das überlasse ich anderen Leuten. Es ist einfach so gekommen, dass Volbeat so groß geworden sind.“

