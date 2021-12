Volbeat können ihren Radio-Erfolg nicht nachvollziehen

Nachdem Volbeats aktuelle Single ‘Shotgun Blues’ aus ihrem neuesten Album SERVANT OF THE MIND kürzlich an die Spitze der Billboard Mainstream Rock- und der Mediabase Active Rock-Charts kletterte, zementiert die dänisch-amerikanische Band nun den Rekord für die meisten Nummer 1-Singles in den Mainstream Rock-Charts. Mit dem Song handelt es sich inzwischen bereits um den zehnten Top-Charter der Gruppe.

Volbeat-Frontmann Michael Poulsen spricht während eines Podcasts über den Erfolg des Hits. „Es ist verrückt. Wir können es nicht verstehen. Es gibt so viele europäische Bands, so viele großartige Bands, und es ist schwer zu verstehen, dass wir die Band sind, die die meisten Nr. 1 Hit-Singles in Amerika hat", beginnt er. „Es ist verrückt. Und ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin einfach sehr dankbar dafür, dass die Fans Volbeat kennen und die Radiosender unsere Songs spielen. Ich bin sehr dankbar dafür. Es ist ein gutes Gefühl, denn es sind harte Zeiten heutzutage. Wir wissen das zu schätzen."

Die Volbeat-Errungenschaften

Volbeat haben im Laufe ihrer Karriere fast drei Milliarden kumulative Streams erreicht. Außerdem gab es eine Grammy-Nominierung in der Kategorie „Best Metal Performance“ für ‘Room 24’ mit King Diamond (OUTLAW GENTLEMEN & SHADY LADIES, 2014) sowie mehrere Danish Music Awards.

