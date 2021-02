Mike Tramp: ESC-Beitrag für Dänemark

Mike Tramp (White Lion, Freak Of Nature und andere) hat seine neue Single ‘Everything Is Alright’ (höre weiter unten) veröffentlicht. Mit diesem Stück nimmt er am Vorentscheid für den Landesbeitrag teil und möchte damit beim Eurovision Song Contest Dänemark vertreten. Mike Tramp muss sich am 6. März beim „Dansk Melodi Grand Prix“ gegen sieben Konkurrenten durchsetzen, um beim Finale im Mai in Rotterdam teilnehmen zu können.

Gewählt wird beim Vorentscheid ausschließlich mittels Televoting. Aufgrund der Pandemie wird beim „Dansk Melodi Grand Prix“ kein Publikum vor Ort sein. Lediglich ein Orchester ist zur Unterstützung anwesend. 2021 wird das Event erstmals seit 1999 wieder in einem TV-Studio stattfinden. Mike Tramp würde nicht zum ersten Mal beim Eurovision Song Contest teilnehmen. 1978 gewann der dänische Sänger, damals noch unter seinem Geburtsnamen Michael Trempenau, mit der Band Mabel den Landeswettbewerb und durfte zum Finale nach Paris. Das Ergebnis war leider ernüchternd: Ganze 13 Punkte reichten lediglich für Platz 16.

Über 40 Jahre später will es Mike Tramp also noch einmal wissen. „2021 kann ich hundertprozentig ich selbst sein, muss niemandem mehr etwas vormachen. Ich bin, wer ich bin“, weiß der Sänger. „Alle acht Teilnehmer wollen gewinnen. Und das Einzige, was zählt, ist der Moment, an dem man auf der Bühne steht und sein Lied singt. Ohne Kompromisse. Nur dann kann man die Bühne als Gewinner verlassen, ganz egal, was die Jury denkt.“

Mike Tramp auf dem Weg zu sich selbst

Während des Lockdowns war Mike Tramp sehr kreativ und hat viele Songs und Texte geschrieben. Gewohnt aufrichtig und persönlich, blickt auch Tramp sowohl auf die schwierigen aktuellen Zustände als auch tief in sich hinein. „Ich wollte immer schon das Beste aus mir herausholen und nie jemanden kopieren. Mit jedem Song, jedem Album und jedem Konzert komme ich diesem Ziel näher. Und heute kann ich ehrlich sagen: Ich habe es geschafft.“

Weltweit berühmt wurde Mike Tramp als Sänger von White Lion, die sich in ihren Texten ernsthaften Problemen annahmen. Darunter ‘When The Children Cry’ und ‘Little Fighter’, welches vom Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior handelt.