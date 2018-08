Mirrors For Psychic Warfare: Exklusive Videopremiere von ‘Crooked Teeth’

Mirrors For Psychic Warfare nennt sich das obskure Industrial-Projekt von Scott Kelly und Sanford Parker, die Ende September via Neurot Recordings ihr zweites Kapitel klanglicher Beklemmung enthüllen werden.

Namentlich benannt als I SEE WHAT I BECAME, wurde der Nachfolger des 2016er-Debüts MIRRORS FOR PSYCHIC WARFARE von Seward Fairbury (Corrections House) und Negative Soldier produziert.

Euch erwarten acht verstörende Sound-Abrisse, über die Produzent Fairbury sagt: „Das ist genau die Art gemütszerstörenden Mülls, den ich von diesen zwei Fuckern erwartet habe. Es ist kein nettes Album, also macht euch selbst damit kaputt: Das ist der wahre Death Disco!“

Damit ihr euch auch schön selbst zerstören könnt, schaut euch hier exklusiv die Premiere des neuen Tracks ‘Crooked Teeth’ an:

I SEE WHAT I BECAME erscheint am 28.09.2018 als CD, digital und in verschiedenen Vinylformaten und ist hier vorbestellbar.