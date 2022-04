Mötley Crüe bringen eigene Kaffeemarke heraus

Foto: Getty Images for SiriusXM, Emma McIntyre. All rights reserved.

Metal im Kaffeebeutel – „Kickstart My Heart“ und „Espresso Blend French Roast” nennen sich die ersten Produkte, die Mötley Crüe in Zusammenarbeit mit Brewtality Coffee auf den Markt gebracht haben. Die koffeinhaltigen Spezialmischungen sollen Fans den Start in den Tag erleichtern.

Empfehlung der Redaktion Zakk Wylde kollaboriert mit Death Wish Coffee für eigene Kaffeekreation Heavy Metal Zakk Wylde hat sich mit Death Wish Coffee zusammengetan, um seine eigene Kaffeekreation auf den Markt zu bringen: den Valhalla Java Odinforce Blend. Mit dem „Kickstart My Heart“-Kaffee, der nach dem Mötley Crüe-Kult-Hit benannt ist, handelt es sich um einen kräftigen Röstkaffee, der intensiv wachrütteln soll. Geschmacklich soll es jedoch weder bitter noch zu würzig zugehen. Viel eher verspricht die Mischung ein „sanftes“ Geschmackserlebnis, das effektiv Wirkung zeigt. Der „Espresso Blend French Roast“ soll die Geschmacksknospen mit einer Note dunkler Schokolade, braunem Zucker und Toffee in Wallung bringen.

Ein kurzes Werbevideo für die neue Kaffeelinie von Mötley Crüe mit Tommy Lee ist unten zu sehen.

Join the Crüe!

We’ve teamed up with @brewtalitycrew to help you kickstart your mornings with our rich flavored high caffeine, high octane blend dark roast & Mötley Crüe Espresso Blend French Roast

Order today – https://t.co/TN1Xd3a7B3 pic.twitter.com/uNT8FsbGlm — Mötley Crüe (@MotleyCrue) April 22, 2022

Tommy Lees private Starbucks-Filiale

Dass Tommy Lee dem koffeinhaltigen Getränk leidenschaftlich verfallen ist, verriet er bereits während einer 2000 erschienenen Folge von ‘MTV Cribs’. Damals präsentierte der Musiker stolz seine professionell installierte Starbucks-Kaffeemaschine, die man ihm auf persönlichen Wunsch ins Eigenheim brachte.