Mötley Crüe: Neues Material ist in Arbeit, sagt John 5

Foto: AFP via Getty Images, JUAN PABLO PINO. All rights reserved.

Nikki Sixx (l.) und John 5 während der Mötley Crüe-Show am 25. Februar 2023 in Bogota

Neues Album in Arbeit?

Mötley Crüe-John 5 erzählte in einem Interview mit The Metal Voice, dass er mit Mötley Crüe derzeit an neuem Song-Material arbeite. „Es sind heavy, großartige Songs“, sagte der Gitarrist über die neuen Mötley Crüe-Songs. „Ich würde sagen, sie ähneln etwas den Songs auf DR. FEELGOOD (1989 -Anm.d.A.).“ Bereits vor rund einem Jahr nahm die Band drei neue Titel auf, darunter eine Cover-Version der Beastie Boys ’(You Gotta) Fight For Your Right (To Party!)’.

Empfehlung der Redaktion Mötley Crüe: Nikki Sixx ist inzwischen 22 Jahre trocken Glam Metal Nikki Sixx hat etwas zu feiern: So kann der Mötley Crüe-Bassist auf sage und schreibe 22 Jahre Alkoholabstinenz zurückblicken. Gratulation! „Neulich hat mich Nikki (Sixx, Bassist – Anm.d.A.) angerufen und mir am Telefon ein Riff vorgespielt, das so klang, als könnte es von TOO FAST FOR LOVE (1981 – Anm.d.A.)“, so der Musiker weiter. „Es ist für ihn ganz natürlich, diese Songs zu schreiben, die ich und viele andere Leute geliebt haben. Ich denke, wir werden immer neue Musik machen, denn dieser Typ bringt tolle Texte und großartige Musik hervor. Wenn wir alle zusammenkommen, ist das magisch.“

Im Dezember sprach der Schlagzeuger Tommy Lee bereits über besagte Songs. „Warte, bis du sie hörst. Sie sind verrückt. Es ist kein vollständiges Album, das wird vielleicht noch ein bisschen auf sich warten lassen. Wir schreiben ständig neue Sachen […]. Wir sind vor nicht allzu langer Zeit ins Studio gegangen und haben drei verrückte Tracks aufgenommen, und einer davon heißt ‘Dogs Of War’. […] Diejenigen, die nach neuem Zeug von Mötley Crüe gieren, werden ausrasten. John 5 spielt darauf, die Gitarrenarbeit ist unglaublich und es klingt krank.“

—

