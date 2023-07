Mötley Crüe: Vince Neil spricht über neue Musik

Im Interview mit The Music Universe sprach Mötley Crüe-Sänger Vince Neil über eine geheime Clubshow, welche die Band unter dem Namen Dögs Of War spielte. Dabei verriet er, wie die Glam-Metaller auf ihr Pseudonym kamen – und kündigte im selben Atemzug neue Musik an. „Wir sind vor nicht allzu langer Zeit – vor etwa sechs Monaten – ins Studio gegangen und haben drei neue Songs aufgenommen“, so der Musiker. „Und einer davon heißt ‘Dogs Of War’. Wir geben morgen Abend eine Show in einem Club in London als Dögs Of War. Und ich schätze, es hat sich herumgesprochen, weil es in weniger als einer Minute ausverkauft war. Es war also ziemlich cool.“

Neues Kapitel für Mötley Crüe?

Empfehlung der Redaktion Mick Mars: Mötley Crüe wollen mir mein Vermächtnis wegnehmen Glam Metal Ex-Mötley Crüe-Gitarrist Mick Mars sorgt sich um sein Vermächtnis, aber auch um das Erbe, das er seiner Familie hinterlassen kann. Für die Aufnahme der neuen Songs haben Mötley Crüe einen alten Bekannten mit ins Boot geholt: den Produzenten Bob Rock. Gemeinsam mit ihm hat die Band an neuer Musik gewerkelt. „Wir haben Songs geschrieben, und dann kam Bob Rock, unser Produzent, herein und hörte sie sich auch an. Ich habe allerdings nicht zusammen mit der Band aufgenommen, weil ich in Nashville bin und sie in L.A. Sie haben die Tracks in Nashville eingespielt, und dann habe ich vor drei Tagen einen Zoom-Call mit ihnen und dem Produzenten gemacht. Und die Songs sind wirklich klasse geworden. Einer davon ist der Beastie Boys-Titel ‘Fight For Your Right’… wirklich cool.“

Alle, die nun auf neues, vollwertiges Album hoffen, nimmt Vince Neil jedoch etwas den Wind aus den Segeln. „Es gibt drei brandneue Mötley Crüe-Songs. Ich hoffe, sie gefallen den Leuten“, konstatiert der Sänger, und fügt an: „Ich weiß nicht, ob wir ein ganzes Album machen werden oder nicht. Wir werden zuerst sehen, wie diese Songs ankommen.“

