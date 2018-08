Die besten Serien auf Netflix für Metalfans

Action

Marvel’s Daredevil

Wenn Action, dann Marvel. Matt Murdock sorgt bei Tageslicht als harter Rechtsanwalt für Recht und Ordnung in Hell’s Kitchen. Nachts zieht er als Daredevil um die Häuser und bietet New Yorks Bösewichten die Stirn. Daredevil ist düster, brutal und dreckig – und seit eines Chemie-Unfalls blind. Das hindert den Actionheld nicht daran, als maskierter Rächer mal ordentlich aufzuräumen, denn seine Umwelt nimmt er über sein übernatürliches Gehör vollständig wahr.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=m5_A0Wx0jU4 Video can’t be loaded: Marvel’s Daredevil – Season 2 | Official Trailer – Part 1 [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=m5_A0Wx0jU4)

Marvel’s The Punisher

Frank Castle hat seine Frau und sein Kind verloren und ist nun auf blutrünstigem Rachefeldzug. Den Gastauftritt des Ex-Soldats in der zweiten Staffel Daredevil fanden die Zuschauer so stark und blutig, dass Marvel eine eigene Serie um den Punisher drehte.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=lIY6zFL95hE Video can’t be loaded: Marvel’s The Punisher | Official Trailer [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=lIY6zFL95hE)

Marvel’s Jessica Jones

Jessica Jones flüchtet vor ihrer traumatischen Vergangenheit nach New York City, verfällt dort dem Alkohol und wagt einen Neubeginn als Privatdetektivin auf der Suche nach ihrem Schinder Kilgrave. Superkraft: Jessica Jones ist verdammt stark und springt unglaublich hoch.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=hSvnepZS26s Video can’t be loaded: Marvel’s Jessica Jones – Season 2 | Official Trailer [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=hSvnepZS26s)

Marvel’s Luke Cage

Luke Cage flüchtet aus einem Gefängnis, aus dem zuvor noch kein anderer rauskam, in das er auch noch fälschlicherweise eingebuchtet wurde. Das klappt natürlich nur, weil Luke zuvor – dem Tode nahe und aus der Not heraus – Superkräfte erhält: Seine unverletzbare Haut macht ihn zu einem kugelsicheren, menschlichen Schutzschild. In Harlem, New York City taucht er unter und versucht, sich ein neues, normales Leben aufzubauen. Seine Schwäche, Menschen vor Leid zu bewahren, lässt ihn aber schnell zum Helden Harlems werden.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=sB1in0KkoG4 Video can’t be loaded: Marvel’s Luke Cage – Season 2 | Official Trailer [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=sB1in0KkoG4)

Marvel’s Iron Fist

Danny Rand verliert seine Eltern bei einem Flugzeugabsturz in China und wird daraufhin als kleiner Junge von Mönchen aufgenommen, die ihn durch eine harte Schule gehen lassen. Nach 15 Jahren kommt er mit Martial-Arts-Techniken und der Fähigkeit der Iron Fist als Superheld zurück in seine Heimatstadt New York und rückt böse Köpfe zurecht.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=ZWx8KJht4-A Video can’t be loaded: IRON FIST : Season 2 Official Trailer #2 (2018) (https://www.youtube.com/watch?v=ZWx8KJht4-A)

Marvel’s The Defenders

Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones und Iron Fist treffen sich nicht etwa auf ein Bier, sondern um gemeinsam „Die Hand“ zu bekämpfen. Die brutale Crossover-Serie dient als Höhepunkt aller zuvor aufgebauten Marvel-Charaktere.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=bJSj2sEmFos Video can’t be loaded: Marvel’s The Defenders Official Trailer #1 (2017) Netflix TV Series HD (https://www.youtube.com/watch?v=bJSj2sEmFos)

Tipp von METAL HAMMER: Der Frage, welche Serie ihr als nächstes schauen sollt, lässt sich leicht entgegenwirken: Diese Liste sortiert alle Serien (und Filme) des Marvel-Universums chronologisch. Wenn Marvel, dann richtig.

Horror/ Mystery

Dark

Winden, Deutschland. Erst verschwindet ein Kind, dann das nächste. Die vermeintlich heile Welt gerät aus den Fugen, die Suche nach den Kindern bleibt erfolglos. Die Ermittlungen führen bald bis ins Jahr 1989 zurück und offenbaren eine düstere Verbindung zwischen den betroffenen Familien. Hard Fact: Die erste Netflix-Eigenproduktion, die in Deutschland gedreht wurde.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=zy0b9e40tK8 Video can’t be loaded: Dark | Official Trailer [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=zy0b9e40tK8)

Stranger Things

Hawkins, Indiana, 1983. Ein anderes Kind verschwindet. Wie es in einer Kleinstadt eben so ist, sind bald alle Bewohner auf der Suche nach dem Jungen. Darunter auch seine Kumpels, die auf eigene Faust das Gebiet durchstreifen und nach Will suchen. Statt Will finden sie Eleven, ein mysteriöses Mädchen mit übernatürlichen Kräften. Wer die Netflix-Überraschung 2016 noch nicht gesehen hat, sollte sich definitiv dem Retro-Style und der Mystery hingeben.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=R1ZXOOLMJ8s Video can’t be loaded: Stranger Things 2 | Final Trailer [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=R1ZXOOLMJ8s)

The Rain

Ein tödliches Virus – übertragen über Regen – tötet fast alle Menschen in Skandinavien. Als Versteck vor der mörderischen Seuche dient sechs Jahre lang ein dunkler Schutzbunker. Bruder und Schwester verlassen diesen auf der Suche nach neuem Lebensraum, ihrem Vater und Antworten auf die Apokalypse.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=ix1p72LTrlE Video can’t be loaded: THE RAIN Official Trailer (2018) Netflix Sci-Fi Series HD (https://www.youtube.com/watch?v=ix1p72LTrlE)

Black Mirror

Black Mirror beleuchtet den technischen Fortschritt und die gedankenlose, selbstbestimmte Versklavung des Menschen, der sich der Technik unterwirft und sich damit mehr und mehr selbst zerstört. Menschliche Innovationen kollidieren mit menschlichen Instinkten. Black Mirror ist dabei schrecklich realistisch.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=5ELQ6u_5YYM Video can’t be loaded: Black Mirror – Season 4 | Official Trailer [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=5ELQ6u_5YYM)

The Alienist – Die Einkreisung

Psychologie und Forensik zur Aufklärung mehrerer Mordfälle an männlichen Prostituierten. Tatort ist New York im 19. Jahrhundert. Düster und intelligent.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=YtzgFRBvRy8 Video can’t be loaded: The Alienist | Official Trailer [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=YtzgFRBvRy8)

Sci-Fi

Altered Carbon – Das Unsterblichkeitsprogramm

In der Zukunft ist der Körper bloß noch eine Hülle, die der Mensch nach dem Tod wechselt, während das Bewusstsein konserviert wird und weiterlebt. Laurens Bancroft wacht in einem neuen Körper auf und ist der festen Überzeugung, dass sein vorheriger Körper ermordet wurde. Das Opfer engagiert Takeshi Kovacs, einen der letzten lebenden Sternenkrieger, um den Mord an seinem Körper aufzuklären.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=dhFM8akm9a4 Video can’t be loaded: Altered Carbon | Official Trailer [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=dhFM8akm9a4)

3%

Die Welt der Zukunft ist zweigeteilt. Das Festland ist überbevölkert, arm und von Leid geprägt. Die paradiesische Insel „The Offshore“ unerreichbar. Nur drei Prozent des Festlands schaffen es auf die Insel und entkommen somit ihrem tristen Dasein. Dafür müssen sie durch die Hölle gehen, denn das Auswahlverfahren ist mörderisch. Die Zukunft wirkt so nah.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=8yyzNQfaQR8 Video can’t be loaded: 3% | Official Trailer [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=8yyzNQfaQR8)

Ascension

Ascension ist – neben der Mondmission – ein Projekt zur Erhaltung der Menschheit. Die Angst vor einem Nuklearkrieg und der Ausrottung der Weltbevölkerung ist während der Präsidentschaft Kennedys in den 60ern nämlich gigantisch. Das geheime Generationenraumschiff macht sich also mit 600 Menschen an Bord auf den Weg zu einem fernen Planeten, um die Menschheit zu retten. Dann wird das Raumschiff durch einen Mord erschüttert und Fragen nach dem wahren Hintergrund der Mission kommen auf.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=AJqQ4OdPcAo Video can’t be loaded: Ascension Official Trailer #1 (2014) – Syfy TV Series HD (https://www.youtube.com/watch?v=AJqQ4OdPcAo)

Star Trek: Discovery

Wer sein Basiswissen rund um das Star-Trek-Universum erweitern möchte, sollte sich diese Serie reinziehen, denn zeitlich spielt die Handlung sogar 10 Jahre vor den Ereignissen des Raumschiffs Enterprise. Diesmal wird die Geschichte von Michael Burnham erzählt. Die hat nämlich neben einer speziellen Beziehung zu Spocks Vater Sarek auch eine besondere Ausbildung im Vulkanischen Lernzentrum erhalten. Als erster Mensch der Geschichte.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=09Cd7NKKvDc Video can’t be loaded: Star Trek: Discovery | Season 2 Trailer [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=09Cd7NKKvDc)

Weitere Highlights