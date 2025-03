auch interessant

Monster Magnet schufen mit DOPES TO INFINITY zwar nicht ihr bekanntestes Werk, sehr wohl aber einen Klassiker der Stoner Rock-Geschichte. Heute ist die Veröffentlichung ihres Drittwerks genau 30 Jahre her. Aus diesem Grund werfen wir einen genaueren Blick auf die bunte Geschichte vor der Veröffentlichung und berichten, wie es DOPES TO INFINITY in das X-Men-Universum geschafft hat.

Zum Mainstream gefunden

Beeinflusst vom Space Rock der Siebziger, Psychedelic Rock und Punk Rock, fanden die drei Gründungsmitglieder zusammen. Gemeinsam mit Tim Cronin und John McBain gründete Dave Wyndorf 1989 Monster Magnet. Ihr Debütwerk SPINE folgte zwei Jahre später, anschließend SUPERJUDGE im Jahr 1993. DOPES TO INFINITY gilt als zugänglicher als seine beiden Vorgänger. Das liegt unter anderem daran, dass Monster Magnet bei der Produktion viel von ihren Produzenten zugeredet wurden, die sie an die populären Pearl Jam und The Black Crowes anpassen wollten.

Obwohl sich die US-Amerikaner vehement dagegen wehrten, sind die Einflüsse des Mainstreams nicht überhörbar. Der Plan ging auf: Das Werk brachte sie erstmalig auf Platz 30 der deutschen Charts. Anscheinend fand die Band daran Gefallen: Den Nachfolger POWERTRIP, mit dem ihr kommerzieller Durchbruch kam, unterscheidet kaum noch etwas von einem klassischen Rock-Album.

Wechselwirkungen zwischen Marvel und Monster Magnet

Empfehlung der Redaktion Monster Magnet: Dave Wyndorf kritisiert anspruchsloses Internet In einem aktuellen Interview plaudert Monster Magnet-Chef Dave Wyndorf über Mentalitäten und unschöne Eigenarten im Internet. Das Lied ‘Ego, The Living Planet’ findet sich mittig auf dem Album und wurde nach dem 1966 erstmalig auftauchenden und gleichnamigen Marvel-Charakter benannt. Die Wertschätzung beruht anscheinend auf Gegenseitigekeit, denn 2001 wurden Monster Magnet im Marvel-Multiversum verewigt. In dem Heft ‘New X-Men #115’ taucht ein Charakter mit dem Namen Negasonic Teenage Warhead auf, der nach DOPE TO INFINITYs erfolgreichster Single benannt ist. Auch in den Blockbustern ‘Deadpool’ (2016) und ‘Deadpool 2’ (2018) taucht Negasonic Teenage Warhead auf und wird dort von Brianna Hildebrand verkörpert.

Das Lied ‘Negasonic Teenage Warhead’ wurde wiederum für den Film ‘So Fucking What’ – im Deutschen ‘365 Tage Terror’ – geschrieben. Aus diesem Grund erschien die Single bereits im Herbst 1994 und wurde Monster Magnets erster großer Radio-Hit. Das dazugehörige Musikvideo wurde aufwendig produziert und auf MTV ausgestrahlt.

Das vollständige Video seht ihr hier:

Keine einfache Zeit für digitale Neulinge

Es illustriert sehr gut, was Frontmann Wyndorf bereits 2018 in einem Interview mit Interview mit Metal Injection beschrieb. „Ich weiß nicht, wie ich in diese Welt hineinpasse – Ich versuche lediglich so zu tun, als könne ich in meiner eigenen vierten Dimension existieren.“ Über DOPES TO INFINITY erzählte der Sänger in einem Interview mit dem Classic Rock Magazin: „Das Album war meine Mission.

Es hat zwar nicht so lange gedauert, aber sich anders angefühlt, weil ich mir dauerhaft neue Sachen ausgedacht habe. Die Aufnahmen waren zu der Zeit, in der digitale Aufnahmespuren neu waren. Deswegen haben alle Aufnahmen kacke geklungen.“ Er fuhr fort: „Auch das Stimmen war ein verdammter Alptraum. Ich musste das Schlagzeug mit einem Gitarrenstimmgerät stimmen! Es war völlig verrückt und eine ganz seltsame Erfahrung für uns alle.“

Zuletzt beehrten uns Monster Magnet mit einer Cover-Sammlung. Die Rezension zu A BETTER DYSTOPIA (2021) findet ihr hier.

