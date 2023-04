Im Video stehen die Subway To Sally-Gitarristen vor dem Haus, in dem das erste Konzert der Band stattgefunden hat, und erzählen, wie das damals ablief.

Mitten im restaurierten, teilweise gentrifizierten Zentrum von Potsdam befindet sich hinter Stadtschloss, Landtag und Filmmuseum die letzte Station der Spurensuche zu den Band-Ursprüngen: Das schicke Gebäude in der Schloßstraße 13 beherbergt momentan unter anderem eine Commerzbank und sieht nicht gerade nach Rock'n'Roll aus. Im Februar 1992 spielten Subway To Sally jedoch genau hier in der „Stube" im dritten Stock ihr erstes Konzert in Urbesetzung. Damals hieß die Lokalität…