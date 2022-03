MOSHnMAY Festival 2022: Infos und Ticket-Gewinnspiel

2022 findet in Schapen wieder das MOSHnMAY-Festival statt. Ausreichend Heavy-Metal und Rock gibt es dort auf die Ohren. Mussten die Organisatoren, die Full-Metal-Friends Hopsten, im Jahr 2020 und 2021 pandemiebedingt alles absagen, will man im kommenden Jahr alles nachholen und die Fans mit einem MEGA-Line-up belohnen. Im Jahr 2019 waren 1.000 Besucher in das Stahlwerk II der Fa. Jasper Behälter- und Apparatebau an die Otto-Hahn-Straße in Schapen gekommen, um ein tolles Festival zu feiern. Motiviert durch dieses ausverkaufte Event waren die Full-Metal-Friends ganzjährig immer am Ball und haben die ganze Zeit weiterorganisiert.

„Einige Top-Acts benötigen schon mal bis zu zwei Jahre Vorlauf“, so Organisator Roland Schwienherr, der das Booking sein Eigen nennt. Mittlerweile ist das MOSHnMAY-Festival das zweitgrößte Indoor-Festival in Norddeutschland (das METAL HAMMER PARADISE am Weissenhäuser Strand hat circa 2.000 Besucher). Durch eine Optimierung der Halle und zusätzlicher überdachter und optimierter Veranstaltungsfläche werden gegebenenfalls bis zu 1.300 Personen Zutritt haben.

Internationale Härte

Mit insgesamt zehn Bands sind der Freitag und der Samstag sehr gut aufgestellt. Es wird für jeden härteren Musikgeschmack etwas dabei sein. Mittlerweile geht es schon sehr international zu: Mit den beiden Bands Dark Tranquillity aus Schweden und Ensiferum aus Finnland ist den Organisatoren ein echtes Wunder gelungen. Beide Bands standen schon beim Wacken Open Air auf der Hauptbühne. Somit eigentlich schon fast surreal, dass diese beiden Schwergewichte der Szene in Schapen in einer Stahlhalle spielen und dann direkt weiter nach Paris zum nächsten Auftritt fahren.

Wer sie sonst in Deutschland sehen möchte, muß dann schon mindestens bis Hamburg oder Berlin fahren. Sie werden im Zuge ihrer Europatournee von Vinegar Hill aus Österreich und Tag My Heart aus Deutschland begleitet. Zudem werden noch Motorjesus, My’tallica – Tribute Band, Tyler Leads und In Sanity allesamt aus Deutschland, sowie Bizkit Park aus Belgien und Bai Bang aus Schweden auftreten.

„Es ist schon wirklich eine sehr große Herausforderung, solch ein Event auf die Beine zu stellen. Es sind sehr viele Sachen zu beachten und umzusetzen“, so die Organisatoren in einer Pressemitteilung. Man wird auch auf die gültigen Hygienevorschriften reagieren und diese entsprechend umsetzen. Hauptaugenmerk ist nun allerdings der Ticket-Vorverkauf, der online angeboten wird. Damit entsprechend ein richtiges Festivalfeeling aufkommt, wird auch wieder ein Campground angeboten. Unter www.Moshnmay.de sind Tickets und alle Infos zu finden. Die Full-Metal-Friends würden sich natürlich sehr freuen, wenn es wieder heißt: „AUSVERKAUFT“.

MOSHnMAY Festival

mit Dark Tranquillity + Ensiferum + Motorjesus + Tyler Leads + In Sanity + Bizkit Park + Bai Bang + My’Tallica Tribute Band und mehr

22.04.-23.04.2022 Schapen

2×2 Tickets für das MOSHnMAY Festival 2022 zu gewinnen!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Moschen“ schreiben:

