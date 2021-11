METAL HAMMER PARADISE 2022: Alle Infos zum Festival

auch interessant

METAL HAMMER PARADISE 2022 in Rekordzeit ausverkauft

Nur einen Tag, nachdem die Headlinershow von Blind Guardian verklungen ist, sind alle Karten für das METAL HAMMER PARADISE 2022 bereits vergriffen. Das Metal-Festival am Weissenhäuser Strand führt jährlich rund 4.000 Fans an die Ostsee und war wie zahllose andere Veranstaltungen auch coronabedingt verschoben worden.

Die Lust auf Live-Entertainment und die Vorfreude auf das Musikjahr 2022 scheint groß zu sein. Das METAL HAMMER PARADISE war die vergangenen Jahre stets sehr schnell ausverkauft, das jetzige Ergebnis stellt die Vorjahre dennoch in den Schatten. „Unser diesjähriges Wiedersehen am Weissenhäuser Strand war absolut überwältigend“, kommentiert Stephan Thanscheidt, CEO von FKP Scorpio. „Die Freude unserer Gäste, endlich wieder Acts wie Saxon, Blind Guardian, Subway To Sally oder Dirkschneider erleben zu dürfen, war nach der kulturellen Durststrecke besonders spürbar. Dass die Tickets für die kommende Ausgabe so schnell vergriffen sein würden, hat uns dennoch überrascht. Das Vertrauen unserer Gäste in die Veranstaltung, für deren nächste Ausgabe wir noch keine Acts bekanntgegeben haben, bedeutet uns viel und bestärkt uns in unserer Arbeit. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken!“

Falls ihr trotzdem heiß seid: Es gibt eine Warteliste auf der ihr euch zum Nachrücken eintragen lassen könnt. Einfach am Weissenhäuser Strand durchrufen unter der 01806 502 501! [20 ct/min. aus dem dt. Festnetz – Mobilfunk max. 0,60 €/min.].

Tickets ohne Übernachtung gibt es allerdings auch noch, schaut mal hier.

Datum

Das METAL HAMMER PARADISE findet am xx. und xx. November 2021 statt.

Veranstaltungsort

Veranstaltungsort ist der Ferienpark Weissenhäuser Strand. Der liegt direkt an der A1 in einer Dünenlandschaft an der Ostsee.

Adresse:

Seestraße 1

23758 Oldenburg in Holstein

Preise & Tickets

Die Veranstaltung ist ausverkauft. Frei werdende Kontingente und Tages-Tickets sind erhältlich unter www.metal-hammer-paradise.de oder telefonisch unter 0180-6502501.

Bands

Hier findet ihr alle bestätigten Bands. Neu hinzugekommene Acts sind fett markiert.

Running Order

Weitere Informationen

Neben dem musikalischen Bühnenprogramm haben wir noch mächtig mehr für euch auf der Agenda, nämlich das allseits beliebte Rahmenprogramm.

Livestream und TV

Dabei sein ist alles! Vom METAL HAMMER PARADISE wird es keine Auftritte auch zu Hause anzusehen geben.

Anfahrt

–> Alle Infos unter www.metal-hammer-paradise.de<–

Aftermovie

Weitere Highlights